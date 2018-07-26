Ноги моей у вас не будет: Овсянников обвинил депутатов Севастополя в оскорблении народов РФ

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя в Законодательном Собрании.

«Данное решение принято главой города ввиду неконструктивного подхода части депутатов Законодательного Собрания города Севастополя действующего созыва к организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города», – заявили в городском правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне губернатор Дмитрий Овсянников внес в ЗакСо законопроект с поправками в бюджет 2018 -2020 годов: правительство требует вернуть полномочия, которых лишилось согласно июльскому решению депутатов.

«Были существенно ограничены полномочия правительства по внесению изменений в свободную бюджетную роспись. В предыдущей версии закона о бюджете таких полномочий было 14, остались в действующей редакции только 2 полномочия», – комментировал ситуацию директор департамента финансов Владимир Штоп.

25 июля спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева сообщила, что Овсянников потребовал созвать внеочередное заседание Заксобрания не позднее 3 августа и указала чиновникам на очередное нарушение губернатором закона и регламента: «Законопроект принят, и мы его будем рассматривать на внеочередном заседании, – заявила Алтабаева. – Но хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством Севастополя, необходимо вносить проект закона об изменениях в бюджет вместе с заключением Контрольно-счетной палаты, которое не предоставлено». Заседание назначено на 27 июля.

А сегодня утром пресс-служба правительства Севастополя разослала сообщение об отзыве из городского парламента представителя губернатора.

«Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов Законодательного Собрания Севастополя, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из Заксобрания, – цитирует Овсянникова пресс-служба. – Работа с представительной властью будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством. Руководителям органов исполнительной власти поручаю руководствоваться данным указом при осуществлении полномочий».

Наблюдатели связывают обвинение депутатов в «оскорблении народов РФ» с тем, что ряд членов правительства Севастополя прибыли из Удмуртии, что вызвало недовольство политической элиты Севастополя, в том числе и большинства депутатов Заксобрания.

Напомним, по словам политолога Андрея Колядина, «противостояние Заксобрания и губернатора в Севастополе уже прошло стадию взаимных обвинений и судебных дел, выход из ситуации пока не найден, но он есть: нужно поменять губернатора или Заксобрание».

Севастополь, Илья Пелехов

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