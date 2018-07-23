Драка за полномочия и зарплату: в Севастополе депутаты и чиновники «забыли» о городе, доказывая, кто важнее

В Севастополе продолжается конфликт между городскими парламентариями и чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты местного Заксобрания «отобрали» у правительства почти все полномочия, связанные с бюджетной политикой.

«Были существенно ограничены полномочия правительства по внесению изменений в свободную бюджетную роспись. В предыдущей версии закона о бюджете таких полномочий было 14, остались в действующей редакции только 2 полномочия», – цитирует директора департамента финансов Владимира Штопа «Новый Севастополь».

Чиновник напомнил, что Москва имеет 24 дополнительных полномочия в аналогичном вопросе, в Санкт-Петербурге – 18, в Республике Калмыкия – 17, в Волгоградской области – 11, в Республике Крым – 4.

При этом Штоп заявил, что действия парламентариев угрожают своевременной реализации важных городских проектов.

«До 10 июля мы могли внести изменения в бюджет в течение максимум 17 дней, отныне – 77 дней… Это означает, что значительное количество важнейших для развития города мероприятий будет приостановлено или не реализовано в текущем году», – отметил чиновник.

По его словам, депутаты заботятся не о городе, а о собственных зарплатах. «Этот вопрос стал ключевым при рассмотрении проекта изменений в бюджет 2018 года. Не строительство объектов социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, именно упор был сделан на содержание этих двух органов – Заксобрания и Контрольно-счетной палаты», – подчеркнул Штоп, приведя данные о средних размерах вознаграждений за труд в аппарате Заксобрания: 53,6 тысяч рублей, в Контрольно-счетной палаты – 69,2 тысячи рублей.

Глава горфина предложил губернатору города подрезать зарплаты в Заксобрании и вернуть правительству все утраченные полномочия. Дмитрий Овсянников, в свою очередь, заметил, что «депутаты заигрались в политику».

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 23.07.18

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