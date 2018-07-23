Губернатор Севастополя пригрозил роспуском Заксобрания

Полугодовой конфликт Заксобрания и правительства Севастополя может закончиться разгоном парламентариев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о таком варианте развития событий намекнул губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Однако депутаты заигрались в политику. Они думают только о зарплатах. Другое их не волнует. Я хочу, чтобы это прекратилось. Если это не прекратится, то мы найдем способ, как развиваться дальше без такого неэффективного манипулятивного органа, как Заксобрание», – цитирует главу города «Новый Севастополь».

Впрочем, губернатор отметил, что пока еще надеется, что «в среде депутатов возобладает разум».

«Пожалуйста, критикуйте, проводите аудит, проверки. Никто с этим не спорит. Но делать из этого шоу – только из-за зарплаты (аппарата Заксобрания) не рассматривать бюджет!» – заявил Овсянников.

Как уже сообщал «Новый День», ранее на своенравных парламентариев губернатору пожаловался директор городского департамента финансов Владимир Штоп, рассказавший, что из-за решения депутатов урезать полномочия правительства в бюджетном вопросе реализация многих важных городских проектов, в том числе строительство социальных объектов, намеченная на этот год, будет перенесена на следующий.

Севастополь, Оксана Мурзина

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