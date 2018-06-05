«Заканчивайте противостояние!» Матвиенко перепутала Алтабаеву с Чалым

В конфликт между ветвями власти в Севастополе вмешалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совещании в правительстве города она обратилась к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову и спикеру Заксобрания Екатерине Алтабаевой, призвав их завершить противостояние. По ее словам, пока власти в городе не станут единой командой, порядка в Севастополе не будет.

Матвиенко заявила, что конфликт сказывается и на инвестиционной привлекательности города, отбивая у бизнесменов желание вкладывать деньги в развитие Севастополя.

«Инвесторы идут туда, где есть благоприятный климат, где исполнительная и законодательная власть ведут единую политику. Заканчивайте противостояние. Пожалуйста, сделайте выводы. Ситуация уже нетерпимая», – цитирует «РИА Новости» Матвиенко.

При этом, по ее мнению, противостояние между Заксобранием и правительством не имеет концептуального характера: «Нельзя упираться по вещам, которые не стоят этого. Дискредитировать власть в Севастополе никому не позволительно», – заявила председатель Совета Федерации.

Напомним, взаимные претензии и обвинения в некачественной работе стали обычным явлением в отношениях представителей правительства города и депутатов Заксобрания. В апреле представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов объявил о поданном иске против Алтабаевой за отказ созвать внеочередную сессию для принятия трехлетнего бюджета в декабре прошлого года. Однако суд оставил иск без удовлетворения.

Между тем, как утверждают наблюдатели, если бы Валентина Матвиенко располагала большей информацией о происходящем в Севастополе, на совещании ей следовало бы обратиться не к Алтабаевой, а к экс-спикеру регионального парламента, депутату Алексею Чалому. Эксперты считают, что именно Чалый, контролирующий значительную часть Заксобрания, влияет на блокирование процесса принятия важных решений для города, чем подогревает конфликт между властями. По мнению известного российского политолога Дмитрия Гусева, Чалый преследует цель «создавать нестабильность и управлять городом, не отвечая при этом ни за что», что также влияет на количество политических скандалов в Севастополе.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.06.18

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