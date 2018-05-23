Эксперт: Чалый методично работает против Путина

Личные амбиции экс-спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалого, контролирующего часть городского парламента, негативно сказываются на развитии города. Об этом заявил известный российский политолог Дмитрий Гусев.

Он охарактеризовал Чалого как «человека, который никогда ни с кем не будет договариваться», что подтверждает уже дважды повторившаяся ситуация с взаимодействием Заксобрания и правительства города. Ранее парламентарии скандалили с экс-губернатором города Сергеем Меняйло, который впоследствии был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе, а теперь подобное происходит и с нынешним главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Как уже сообщал «Новый День», эксперты допускают: Заксобрание Севастополя может быть распущено, что станет одним из вариантов развития конфликта между чиновниками и депутатами. Чалый и его сторонники в парламенте, блокируя принятие важных решений, подогревают конфликт и вредят развитию Севастополя.

Напомним, в конце 2017 года в Севастополе разразился скандал из-за разногласий между правительством и депутатами Заксобрания по проекту бюджета города. Чиновники настояли на сокращении расходов на содержание аппарата парламента и Контрольно-счетной палаты. Это вызвало возмущение у ряда депутатов. На заседаниях Заксобрания после почти шестимесячного отсутствия присутствовал Алексей Чалый, которого заподозрили в том, что он имеет отношение к проволочкам в принятии бюджета.

«Этот человек никогда не успокоится. Он всегда будет противодействовать любой действующей власти. Потому что его цель – создавать нестабильность и управлять городом, не отвечая при этом ни за что», – считает Дмитрий Гусев.

По его мнению, Чалый «работает на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы Севастополь жил не развиваясь, а жил скандалами». Усомнился Гусев и в том, что депутат является сторонником президента России Владимира Путина.

«Чалый только для виду поддерживает Путина, а на самом деле проваливает его политику. Это человек, который методично, постоянно, работает против политики президента», – заявил политолог.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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