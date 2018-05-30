18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Этот исторический момент запечатлели фото- и телекамеры: трое мужчин за столом в пиджаках и галстуках, и один – в свитере.

Говорят, перед церемонией четвертому участнику предлагали пиджак – чтобы соблюсти этикет, но он категорически отказался. Сославшись на свою принципиальную позицию. Чёрный свитер Алексея Чалого стал мемом – признаком свободы сознания, лишённого условностей. А через некоторое время и одним из символов поведения севастопольского героя Крымской весны.

На острие атаки

То, что последние 4 года происходит в Севастополе, можно показывать non-stop в передаче «Скандалы, интриги, расследования»: правительство ругается с Законодательным собранием, депутаты – с общественниками, общественники – с депутатами и чиновниками. Градус всегда накалён, и горожанам всегда есть, о чем поговорить – темы льются дождем. Правда, сценарий всегда один и тот же: очередной депутат Законодательного собрания что-то сказал какому-то чиновнику.

В Севастополе с оппонентами не церемонятся. А пока власть предержащие бранятся, а люди переживают, общее, необходимое городу дело с мёртвой точки не движется.

Например, генеральный план развития Севастополя. Инициатива разработки нового документа исходила именно от председателя Заксобрания-2014 Чалого. И тот же Чалый профинансировал работу не местных специалистов, которые учли бы все нюансы специфики города, а московских архитекторов. В итоге – масса ошибок, недоделок и протест горожан, умело направленный против правительства.

Это не единственный пример: за время, пока Алексей Михайлович Чалый был председателем Законодательного собрания Севастополя, около 20 необходимых для развития города законов так и не были приняты. В том числе, и потому, что квалификацию ставленника Алексея Михайловича – Виктора Посметного (председатель комиссии по государственному строительству и законодательству), по словам наблюдателей, сложно назвать высокой, он демонстрирует некомпетентность во многих вопросах. Оказались нарушены права собственников земельных участков, не был принят закон о государственном регулировании торговой деятельности, который защитил бы права предпринимателей, у которых до сегодняшнего дня не было своего местного уполномоченного по правам.

Отдельно надо упомянуть закон «О гербе и флаге города Севастополя», очень важный для патриотично настроенных горожан. Этот пункт входил в перечень обязательств по нормотворческой деятельности, взятых городскими властями перед правительством Российской Федерации. Но закон не принят до сих пор: депутаты ссылаются на то, что проект необходимо вынести на общественное обсуждение. Что мешало сделать это в течение 4 лет, не ясно.

14 июня Севастополю исполнится 235 лет, а у него нет ни флага, ни гимна. Зато есть «наливайки» прямо под окнами: севастопольские депутаты не приняли поправки в федеральный закон, ограничивающий продажу алкоголя в шаговой доступности от многоквартирных домов или непосредственно в многоквартирных домах. И это при том, что в городе, согласно статистике, растет число краж и изнасилований, совершенных подшофе.

Но если история о «пьяных углах» и гербе – внутреннее дело севастопольцев, то скандал с трехлетним городским бюджетом стал достоянием всей России.

Напомним, 22 декабря 2017 года на сессию Законодательного Собрания был вынесен проект бюджет на 2018 – 2020 годы, но принят не был. Основной проблемой стало то, что депутаты из блока Чалого не согласились с сокращением финансирования аппарата местного парламента на 33 млн рублей. И пока они «бодались» с правительством, город едва не вошел в новый год без главного финансового документа – это парализовало бы всю работу по жизнеобеспечению Севастополя. Депутаты это прекрасно знали, но свои финансовые интересы поставили выше интересов всех горожан.

Еще одним громким скандалом обернулась деловая активность депутатов-чаловцев Вячеслава Горелова и Сергея Кажанова при создании ООПТ «Ласпи». История стоит того, чтобы рассказать о ней подробно.

Друзья и товарищи

В 2017 году президент России Владимир Путин поручил местным властям определить порядок, «что и где нужно строить, а где воздержаться и сохранить уникальную крымскую природу». В Ласпи решили создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ). Но для этого требовалось разобраться с землей.

Было подано более тысячи исков в отношении земельных участков, приобретенных в украинский период. В проекте, утвержденном специальной межведомственной комиссией, все они подпадали под границы ООПТ.

Большая часть исковых заявлений правительства была удовлетворена, и на этих территориях запретили что-либо строить, а также совершать с этой землей любые сделки.

Однако создание ООПТ затормозилось: всплыли некие подозрительные обстоятельства, и правительство решило более детально изучить ситуацию. На чиновников через СМИ тут же обрушили вал критики: правительство саботирует поручение президента РФ и искусственно затягивает процесс, а тем временем леса вырубают и урочище застраивают. Но вот странность: когда после подобных публикаций проверяющие выезжали на место, каждый раз выяснялось, что тревога была ложной, инспекторам лишь приходилось констатировать: деревья на месте, стройки нет.

Наконец, губернатор Севастополя поручил ДИЗО, Севреестру и Севприроднадзору провести детальный анализ границ всех проектируемых ООПТ в Севастополе. Проверка показала, что 60 земельных участков общей площадью 100 га на территории Ласпи каким-то образом не вошли в состав природоохранной зоны. Межведомственная комиссия, в составе которой работал Вячеслав Горелов, а также разработчик документа – ООО «Аршин», «не заметили» территорию, на которой поместились бы 140 футбольных полей международного стандарта.

СМИ сообщили: 3 участка находятся в собственности юридических лиц, 41 – в государственной собственности, но были переданы в аренду либо постоянное пользование, а 16 – отданы физлицам. И среди этих физлиц – депутат Законодательного Собрания Сергей Кажанов, у которого обнаружилось в Ласпи 15 соток среди реликтового леса...

Правая рука

Еще один друг и товарищ Чалого – знаменитый в городе предприниматель Олег Николаев, возглавляющий «Корпорацию развития Севастополя». Общественник, политик и экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Николаев в 2016 году активно раскачивал общественно-политическую обстановку в регионе и критиковал деятельность правительства Севастополя и лично губернатора (тогда еще Сергея Меняйло). Новоназначенный градоначальник Дмитрий Овсянников в 2017 году попытался построить со всеми конструктивный диалог и даже дал Николаеву фору – назначил его на должность руководителя «Корпорации развития Севастополя», предоставив возможность на деле улучшить инвестиционную привлекательность региона.

Но не прошло и года, как стало понятно: корпорация неэффективна – новые рабочие места не созданы, инвестиции в Севастополь не привлечены, все запланированные целевые показатели не выполнены. Но зарплата Николаева выросла, а в его договор были внесены такие пункты, как, например, компенсация на оплату квартиры, выплата компенсации в размере 10 окладов в случае досрочного расторжения договора, отгулы за переработки.

Получив претензии от правительства, Николаев перешел в наступление: обвинил чиновников в мусорном беспределе и свалках, заполонивших Севастополь.

Горожане уже настолько устали от всех этих разборок, что даже не удивились, почему человек, обязанный привлекать в город инвестиции, вдруг заметил мусор на улицах: создание управляемого хаоса, дабы замылить собственную бездеятельность, – это излюбленный прием чаловской команды.

Ведь и сам Алексей Михайлович постоянно развлекается подобными приемчиками, создавая кучу малу из депутатов и чиновников, а сам наблюдает за им же устроенной заварушкой со стороны, словно черный ворон – этакий символ свободы сознания, лишенный условностей, готовый ради своей идеи пожертвовать не только собственным благополучием и спокойствием, но и Севастополем.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.05.18

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