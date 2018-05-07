Весеннее обострение: Чалый переходит к обмену встречными ударами с Овсянниковым

Политические скандалы продолжают сотрясать Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Севастополя сегодня рассмотрит иск губернатора Дмитрия Овсянникова к спикеру Заксобрания Екатерине Алтабаевой.

Напомним, губернатор подал в суд на Алтабаеву за отказ созвать внеочередное заседание в конце 2017 года для принятия закона о бюджете города. Кроме того, иск в отношении спикера подал депутат Заксобрания Борис Колесников, секретарь регионального отделения «Единой России»: за отказ поставить на голосование поправки к законопроекту о трехлетнем бюджете Севастополя.

Местный парламент выдвинул возражения на иск правительства, заявив, что в действиях Овсянникова усматривается злоупотребление.

«Обращение административного истца в суд с рассматриваемым требованием является злоупотреблением правом, состоящим в использовании своего субъективного права, данного в силу закона или договора, с целью причинить вред другим лицам (административным ответчикам)», – цитирует «Новый Севастополь» возражение на иск.

Юристы Заксобрания утверждают, что Овсянников пропустил срок для обращения в суд. ПО их словам, подать исковое заявление он мог в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав. А с момента обращения о созыве сессии прошло уже более четырех месяцев.

Также юристы местного парламента утверждают, что Овсянников нарушил срок внесения закона о бюджете субъекта России: «Требование губернатора о созыве внеочередного заседания Законодательного собрания Севастополя от 8 декабря 2017 года не соответствует положениям действующего бюджетного законодательства ни по срокам внесения, ни по его содержанию», – указано в документе.

Кроме того, юристы Заксобрания говорят о том, что заседание для рассмотрения закона о бюджете было назначено до обращения губернатора, а значит, по их мнению, требование Овсянникова было фактически исполнено до истечения десятидневного срока со дня его поступления.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.05.18

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