Счет открыт: суд рассмотрел иск губернатора Севастополя к спикеру Заксобрания

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел иск губернатора Дмитрия Овсянникова к спикеру Законодательного собрания города Екатерине Алтабаевой.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор подал в суд на спикера за отказ созвать внеочередное заседание в конце 2017 года для принятия закона о бюджете города. Кроме того, иск в отношении спикера подал депутат Заксобрания Борис Колесников, секретарь регионального отделения «Единой России»: за отказ поставить на голосование поправки к законопроекту о трехлетнем бюджете Севастополя.

Местный парламент выдвинул возражения на иск правительства, заявив, что в действиях Овсянникова усматривается злоупотребление. Сторона губернатора попыталась затянуть процесс: после оглашения ходатайств сторон представитель губернатора заявил, что ему нужно время для их осмысления в разумные сроки. Но судья объявила всего лишь часовой перерыв, после чего состоялись прения и был озвучен вердикт: «Суд решил исковые требования губернатора Севастополя оставить без удовлетворения». Решение может быть обжаловано в течение месяца.

«Мы долго выясняли, что же хотел административный истец. В конечном итоге так толком и не выяснили, – прокомментировала заседание представитель городского парламента Елена Близнюк. – Полагаю, что это легло в основу решения суда, но точную мотивировку мы будем иметь 10 мая, когда в полном объеме будет изготовлено решение суда».

Близнюк добавила что, никаких требований о восстановлении нарушенных прав он не предъявлял: «Все крутилось вокруг выяснения очевидных вещей, которые и так нам известны».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.05.18

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