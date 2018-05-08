Севастопольскому депутату не удалось засудить спикера Заксобрания

Секретарю севастопольского отделения «Единой России», депутату Заксобрания Борису Колесникову не удалось засудить спикера местного парламента Екатерину Алтабаеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд решил не удовлетворять исковые требования Колесникова. Таким образом, заявление депутата повторило судьбу иска губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Напомним, глава города подал в суд на Алтабаеву за отказ созвать внеочередное заседание в конце 2017 года для принятия закона о бюджете города. Претензия Колесникова была вызвана отказом поставить на голосование поправки к законопроекту о трехлетнем бюджете Севастополя. В возражении на иск губернатора юристы Заксобрания заявили, что в действиях Овсянникова усматривается злоупотребление, а срок обращения в суд уже давно пропущен.

Комментируя судебное разбирательство по иску Колесникова, представители парламента заявили, что не понимают причин, которые толкнули депутата пойти на такой шаг.

«Мы удовлетворены решением суда. Но и огорчены самим фактом того, что подобные вещи рассматриваются в суде. Они должны рассматриваться на заседаниях фракции, на заседаниях комитетов, специально созданных комиссий, но не в суде. Здесь должны рассматриваться дела о самоуправстве, о противоправных действиях органов власти в отношении граждан – они часто бывают беззащитны перед засильем власти. Но когда депутат не может разрешить вопрос с председателем Заксобрания, как ему видится – я не могу это комментировать», – цитирует «Новый Севастополь» руководителя юридической службы парламента Севастополя Елену Близнюк.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.05.18

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