Вот и весь диалог: в Севастополе губернатор решил засудить спикера парламента

Губернатор Севастополя обиделся на критику депутатов и пошел в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Овсянников подал иск в Ленинский районный суд против председателя Законодательного собрания города Екатерины Алтабаевой. Об этом сообщил представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов.

Алтабаевой припомнили отказ созвать по требованию губернатора внеочередную сессию для принятия трехлетнего бюджета в декабре прошлого года. Бюджет в итоге приняли через две недели, но «осадок», видимо, остался.

Парламентарии и севастопольские общественники считают, что причиной похода в суд стала критика работы правительства, в том числе мартовского отчета губернатора, со стороны депутатского корпуса. Овсянникову поставили на вид вольное обращение с бюджетом, вытеснение коренных севастопольцев со всех значимых постов, невыполненные обещания и недостроенные медучреждения: онкодиспансер и больницу скорой помощи.

Напомним, депутаты собирались признать деятельность правительства неудовлетворительной. А для губернатора выработали ряд рекомендаций, в том числе просили соблюдать федеральное законодательство и присылать в Заксобрание принимаемые нормативные акты, организовать работу по подготовке законопроекта с целью восстановления финансирования Контрольно-счетной палаты города и аппарата Заксобрания Севастополя в части обеспечения оплаты труда государственных гражданских служащих. Однако для принятия постановления не хватило одного голоса.

Михаил Вавилов в долгу не остался: «Говоря о работе Законодательного собрания, могу лишь с сожалением констатировать, что часть депутатов поставили Заксобрание в такую неконструктивную позицию, при которой исполнительная власть ведет реальную работу по развитию города фактически вне зависимости от действий или, что чаще, бездействия власти представительной». Представитель губернатора напомнил, что депутаты никак не могут принять около 20 законов, которые обсуждают уже на протяжении 4-х лет.

«Чтобы выкрикнуть «Сам дурак!», не стоило выступать 15 минут», – прокомментировал спич представителя губернатора бывший спикер, а ныне «просто депутат» Алексей Чалый.

«Не смешите Севастополь!» – заявил чиновник (приезжий), обращаясь к депутатам (севастпольцам). Это вызвало волну возмущения среди горожан.

Впрочем, есть и те, кто не поддерживает местных депутатов.

О серьезности ситуации говорят и депутаты:

«Бывает, что сказаны такие слова, после которых наступает точка невозврата. Взаимные обвинения доходят до такого пикового состояния, что возможности примирения практически нет. Вчера мы перешли этот Рубикон. Сейчас мы вышли на финишную прямую, и кто-то пострадает. Я не знаю, будет это законодательная или исполнительная власть, но я уже не вижу, где можно найти точки соприкосновения», – цитируют севастопольские СМИ депутата Заксобрания Татьяну Лобач.

Иск губернатора Овсянникова к председателю Заксобрания Севастополя Алтабаевой планируется рассмотреть в суде 7 мая.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 25.04.18

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