К судебной кампании против спикера Заксобрания Севастополя присоединилась «Единая Россия»

Спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева получила еще один судебный иск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз председателя местного парламента решил засудить ее коллега. Иск подал депутат Заксобрания Борис Колесников, секретарь регионального отделения «Единой России».

Примечательно, что он обратился в суд практически сразу же после того как иск подало правительство Севастополя, а поводом для разбирательств стали события четырехмесячной давности. Колесников решил наказать Алтабаеву за отказ поставить на голосование поправки к законопроекту о трехлетнем бюджете Севастополя.

«Предусмотрено, что законопроект рассматривается в первом чтении, утверждаются основные параметры, потом депутаты и иные субъекты законодательной инициативы вправе вносить свои поправки. Они рассматриваются комитетами и комиссиями и делятся на две группы: отклоненные комитетами и поддержанные. Тем не менее, голосуются все поправки. Однако поправки без голосования были внесены в итоговый документ», – цитирует Колесникова РИА «Новости».

По мнению депутата, официальное признание судом нарушения регламента парламента поможет пресечь подобные ситуации в дальнейшей работе Заксобрания. Сама Алтабаева такому развитию событий удивилась: «Я убеждена, что это совершенно деструктивное действие, поскольку бюджет у нас принят в декабре. Если бы были какие-то претензии, логично было бы сразу их предъявлять, а не по прошествии четырех месяцев. Понятно, что такие споры, претензии, которые предъявляются через суд, никак не улучшаются ситуацию в городе», – заявила спикер.

Как уже сообщал «Новый День», представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов объявил о том, что правительство Севастополя подало административный иск из-за отказа в созыве внеочередного пленарного заседания парламента в декабре 2017 года. Сессию требовал созвать губернатор Дмитрий Овсянников для принятия трехлетнего бюджета города.

Напомним, что в конце января Овсянников поддержал предложение ряда депутатов выдвинуть Колесникова на должность вице-спикера Заксобрания. Однако на сессии парламента он сам отказался рассматривать вопрос о своем возможном назначении.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.04.18

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