Севастопольских депутатов обвинили в антисевастопольской деятельности

Конфликт между правительством Севастополя и депутатами Заксобрания получил новое развитие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в местном парламенте обвинили правительство в нарушении сроков подачи в конце 2017 года проекта трехлетнего бюджета. По данным Заксобрания, чиновники не только опоздали на три недели, но и не получили обязательных заключений от министерства финансов России и Контрольно-счетной палаты города. Информация об этом, размещенная на официальном сайте Заксобрания, возмутила вице-губернатора Илью Пономарева, эмоционально раскритиковавшего депутатов на заседании правительства.

Информацию Заксобрания он назвал «беспрецедентным по своей лживости» текстом, так как материалы по проекту бюджета, по его словам, были направлены в министерство финансов России за полтора месяца до истечения срока – 19 сентября: «Разумеется, согласование бюджета Севастополя, который на 70% зависит от финансовой помощи федерального центра, не может не зависеть от прохождения проекта федерального бюджета. Напомню коллегам-депутатам, которые не следят за этим процессом, что общие параметры федерального бюджета были утверждены Госдумой лишь 27 октября 2017 года», – цитирует Пономарева «Новый Севастополь».

Вице-губернатор уверяет, что в течение ноября правительству пришлось убеждать федеральный центр в необходимости дополнительного финансирования развития города. Результат – выделение 3,8 миллиардов рублей по решению правительства РФ, он отнес к заслугам чиновников Севастополя, решив заодно пристыдить этим депутатов.

«Чем же сейчас попрекает правительство руководство Заксобрания? Тем, что не внесли проект бюджета 1 ноября, а продолжали бороться за дополнительное финансирование? Вы действительно хотели лишить город почти 4 миллиардов рублей? А знаете, какой вклад руководства Заксобрания или сенатора от Заксобрания в эту работу? Ноль! Ни одной совместной встречи в Минфине, ни одного выбитого для нужд города рубля!», – заявил Пономарев.

И припомнил Заксобранию требование увеличить финансирование своего аппарата и Контрольно-счетной палаты, тему чего, по его словам, депутаты использовали как «попытки шантажа»: утверждали, что город войдет в 2018 год без бюджета, если позиция правительства не изменится.

В то же время Пономарев заявил, что не видит ничего возмутительного в том, что депутатам пришлось рассматривать и принимать проект бюджета за месяц. В качестве примера он привел соседний регион – Крым, где парламентарии справились с этой задачей за 29 дней.

Выступление вице-губернатора не осталось без ответа:

«Выступление заместителя губернатора Ильи Пономарева вызывает, по меньшей мере, полное недоумение. Как можно называть выполнение закона формальным подходом? Если речь идет о процедуре рассмотрения проекта закона о бюджете на 2018-2020 годы, то наша позиция не субъективна, мы опираемся исключительно на документы, – прокомментировала эмоциональную речь Пономарева спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева. – А документы говорят о том, что законопроект нам был внесен 22 ноября 2017 года в нарушении законов: бюджетного кодекса РФ и закона города Севастополя 59-ЗС. Кроме этого, отсутствовали обязательные заключения контрольно-счетной палаты города Севастополя и министерства финансов РФ. В заключении Минфина, которое поступило 11 декабря, содержалась информация о том, что министерство проект закона получило 7 декабря. Это можно увидеть на сайте Законодательного собрания, где размещена копия документа, в приложении к законопроекту», – цитирует «РИА Новости» Алтабаеву.

Как отмечают эксперты, публичный конфликт между правительством Севастополя и Заксобранием города продолжает развиваться из-за того, что местные элиты – депутаты, которых относят к группе влияния экс-спикера Алексея Чалого, и чиновники правительства, уже долгое время не могут достичь договоренностей. Одним из громких проявлений конфликта стал иск губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к Екатерине Алтабаевой, поводом для которого послужили все те же претензии к процессу принятия бюджета в конце 2017 года. Однако суд не удовлетворил требования Овсянникова.

К слову, сам Пономарев стал ответчиком по иску Корпорации развития Севастополя: там недовольны тем, что вице-губернатор в апреле обвинил структуру в неэффективности и безрезультатности. Заявления вице-губернатора расценили как подрыв деловой репутации структуры.

Вместе с тем, на депутатов Заксобрания недавно ополчились севастопольские предприниматели, которые вынуждены митинговать, чтобы сохранить работу. Вину за конфликт часть наблюдателей возложила на «интриги» Алексея Чалого, контролирующего, по их мнению, депутатский корпус, и не способного договариваться ни с предыдущим, ни с действующим составом правительства.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.05.18

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