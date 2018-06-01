Севастопольский винзавод «Инкерман» обвинил губернатора Овсянникова в сознательном уничтожении предприятия

Севастопольские предприниматели обвинили губернатора Дмитрия Овсянникова и его подчиненных в сознательном уничтожении их бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмены пожаловались на системные проблемы в отношениях с представителями власти. Так, по словам генерального директора ООО «Инкерманский завод марочных вин» Сергея Лебедева, правительство Севастополя убивает предприятие: власти не дают возможности перезаключить договоры аренды имущества и земли. Он опасается, что из-за позиции местных чиновников, одно из крупнейших винодельческих производств полуострова вынуждено закроется, и тогда без работы останутся почти полторы тысячи человек.

«После воссоединения Крыма с Россией перед нами открылся огромный рынок, который мы начали осваивать. Мы ожидали, что мы будем укрепляться в Севастополе. Но начали происходить другие вещи. И сейчас мы уже не можем молчать, потому что мы боимся, что предприятие будет закрыто и перестанет выпускать продукцию», – цитирует « Forpost» предпринимателя.

Практически в таком же положении оказались и владельцы судоремонтного завода «Южный Севастополь». Правда, в этом случае предприниматели утверждают, что местные власти не просто не идут навстречу бизнесу, но и постоянно предпринимают попытки, чтобы закрыть и «отжать» действующий завод.

«Правительство Севастополя делает все возможное, чтобы ликвидировать работающее предприятие, которое в этом году, несмотря на то, что нам препятствуют работать ежесекундно, смогло занять второе место в рейтинге судоремонтных предприятий России», – заявила гендиректор «Южного Севастополя» Патимат Алиева. Она отмечает, что из-за «палок в колеса» от губернатора и его команды, каждый ремонт судна обходится с боями. Предприниматели вынуждены регулярно обращаться в министерство транспорта РФ, чтобы отбиться от нападок местных чиновников.

«Мы работаем, находясь в окопах. Приходится каждый раз отстреливаться от неправомерных и незаконных выпадов Овсянникова. Нас всех (севастопольских предпринимателей – прим. НД) объединила одна проблема – губернатор Севастополя Овсянников Дмитрий Владимирович. Другого ничего нет. Он не хочет развивать предпринимательство. Он буквально «изнасиловал» предпринимателей Севастополя и бизнес в целом. Он не просто его «кошмарит», он его уничтожает. Против нас были попытки возбудить уголовное дело, и трижды правоохранительные органы отказали», – негодует Алиева. Бизнес-леди утверждает, что на последней встрече, инициированной Овсянниковым, он и вовсе предложил ей отказаться от холдинга «Южный Севастополь». «Получается, я должна отказаться от своей собственности и передать ее в дар Овсянникову, чтобы управлять арендуемым предприятием. А если мы отказываемся, то делается все, чтобы задушить предприятие. Когда прозвучало предложение от Овсянникова заплатить 1 миллион долларов, акционеры послали его на три буквы. После этого нам сказали, что вы тут больше работать не будете», – рассказала Алиева.

Алиева и Лебедев настаивают, что подобные проблемы есть практически у всех бизнесменов Севастополя, а так как местная власть является их источником, предприниматели надеются на то, что федеральное правительство сможет приструнить севастопольское.

Эксперты подчеркивают, что из-за методов управления городом, которые демонстрируют севастопольские чиновники, уровень доверия властям в Севастополе подорван.

В правительстве Севастополя, в свою очередь, заявляют, что не мешают бизнесменам и действуют в соответствии с законом. По словам представителей чиновников, например, в ходе инвентаризации на «Инкерманском заводе марочных вин» были выявлены нарушения по перепрофилированию используемого арендованного имущества и даже его утрата. «В данном случае именно правительство является гарантом сохранения государственной собственности. Правительство Севастополя всегда выступает за соблюдение законодательства России», – приводит «ТАСС» ответ пресс-службы губернатора Севастополя.

Также в правительстве утверждают, что в настоящее время нет никаких судебных решений, накладывающих ограничения на работу предприятия. «Правительство заинтересовано в сохранении профильного актива. Возможно, для этого потребуется проведение аукциона для определения эффективного собственника», – сообщили чиновники.

Эксперты подчеркивают, что из-за методов управления городом и местным бизнесом, которые демонстрируют севастопольские чиновники, уровень доверия властям в Севастополе подорван:

«У людей за четыре года сохранилось очень уважительное и очень одобрительное отношение к действиям федеральных властей. То, что делает Путин, что делает Москва, – это здорово. А то, что делает местная власть, вызывает очень серьезные вопросы у местных жителей», – считает политолог Сергей Маркелов.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.06.18

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