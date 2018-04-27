Предприниматели Севастополя выйдут на митинг против бездействия Заксобрания

Нерешенные властями Севастополя проблемы местных предпринимателей вынудили бизнесменов выйти на митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициировал митинг правозащитник Владимир Новиков. Он получил согласование на акцию от правительства города.

Напомним, будучи несогласным со сносом торговых объектов на площади Захарова, в ноябре 2017 года Новиков объявил голодовку. Демонтаж торговых точек он назвал незаконным и требовал обеспечить предпринимателей другими местами для торговли.

Цель предстоящего митинга, который пройдет сегодня с 17-00 до 18-00 на площадке у памятника Екатерине на улице Ленина, заявлена как «предложения президенту РФ, защита прав предпринимателей Севастополя и принятие необходимых законов в городе федерального значения Севастополь».

«Депутатов Заксобрания не волнует, что многие мелкие предприниматели Севастополя уже разорены без предоставления им компенсационных мест, а многие уже готовятся к разорению, в связи с чем необходимо решить вопрос о предоставлении компенсационных мест без конкурсов и аукционов, что даст возможность вновь привлечь к работе еще до 1000-1500 предпринимателей и наемных работников», – считает организатор митинга.

По данным СМИ, в акции примут участие предприниматели, работающие на рынке «Чайка», которому грозит закрытие, а также работники судостроительного завода «Южный Севастополь». По планам организаторов, акция соберет до 500 участников. Они потребуют принятия необходимых для работы бизнеса законов.

Еще одной темой митинга станет проблема с назначением бизнес-омбудсмена. Предприниматели недовольны, что депутаты Заксобрания на протяжении четырех лет не могут утвердить кандидатуру уполномоченного, который бы защищал их права.

Часть наблюдателей возлагает вину за создавшуюся ситуацию на «интриги» Алексея Чалого, который «громогласно заявил, что покидает большую политику, а сам никак не оставит город в покое».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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