В Севастополе снос торговых палаток привёл к уличной голодовке

Снос торговых объектов на площади Захарова вынудил севастопольского активиста устроить голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правозащитник Владимир Новиков – юрист Союза предпринимателей Севастополя, уверен, что правительство Севастополя нарушает права его подзащитных.

Демонтаж торговых точек на площади активист считает незаконным. По его мнению, чиновники должны обеспечить предпринимателям другие места для торговли, учитывая, что это было обещано с их стороны. Голодает Новиков в качестве протеста с 29 ноября, все это время находясь на площади Захарова.

По информации председателя Союза предпринимателей Севастополя Марата Тюнина, предприниматели более пятнадцати лет вели дела на площади Захарова, при этом имея на это все законные основания.

«Теперь, при России, по решению какой-то непонятной комиссии по демонтажу, все НТО (нестационарные торговые объекты – прим. «НД»), расположенные на площади Захарова, почему-то стали вне закона. Смотрим Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, там ничего не сказано про какие-то комиссии по демонтажу. В соответствии с Конституцией, все споры разрешаются исключительно в судебном порядке. Если следовать логике чиновников севастопольского правительства, то его постановления имеют большую юридическую силу, чем Конституция РФ и гражданский Кодекс РФ», – считает Тюнин.

Председатель союза предпринимателей призвал севастопольцев присоединиться к акции Новикова, назвав его «борцом с чиновничьим беспределом».

Напомним, чиновники Севастополя начали выдавать предпринимателям с площади Захарова уведомления о необходимости демонтировать НТО, так как эта территория, по мнению правительства, не предназначена для торговли. Всего запланировали демонтировать 40 торговых точек. Как отмечают местные жители, освобожденные места не пустуют – вместо снесенных ларьков появились новые.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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