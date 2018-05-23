Интриги на износ: Чалый подвёл под роспуск севастопольский парламент

Конфликт между правительством Севастополя и Заксобранием города может завершиться роспуском местного парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты не исключают такого варианта развития событий. По их мнению, группа депутатов, подконтрольная экс-спикеру Алексею Чалому, в противостоянии с чиновниками правительства Севастополя не только отстаивает интересы своего лидера, но и вредит развитию города, блокируя принятие важных решений. Что может побудить севастопольцев потребовать от депутатов добровольной отставки и подтолкнуть чиновников использовать крайние меры юридического характера, чтобы расформировать нынешний состав Заксобрания.

Напомним, в конце 2017 года в Севастополе разразился скандал из-за разногласий между правительством и депутатами Заксобрания по проекту бюджета города. Чиновники настояли на сокращении расходов на содержание аппарата парламента и Контрольно-счетной палаты. Это вызвало возмущение у ряда депутатов. На заседаниях Заксобрания после почти шестимесячного отсутствия присутствовал Алексей Чалый, которого заподозрили в том, что он имеет отношение к проволочкам в принятии бюджета.

Несмотря на то, что бюджет был все-таки принят, обмен критикой между двумя ветвями власти в 2018 году не прекратился. Затем взаимные обвинения перешли в стадию судебных разбирательств: губернатор Дмитрий Овсянников подал в суд на спикера Заксобрания Екатерину Алтабаеву, которую считают сторонницей Чалого, за отказ созвать внеочередное заседание в конце 2017 года для принятия закона о бюджете города. Суд решил не удовлетворять требования губернатора, но он подал апелляцию.

Российский политолог Павел Никаноров не сомневается в причастности к сложившемуся конфликту Алексея Чалого, не способного к любым компромиссам.

«Алексей Михайлович любит повторять, что всегда был в жесткой оппозиции к руководителям Севастополя в украинский период, подавая это как доказательство своей последовательной пророссийской позиции. Однако создается впечатление, что в слове «антиукраинский» для него на первом месте стояло и продолжает стоять – «анти»: не успела Русская весна войти в свои права, как Чалый уже стал «антименяйловцем», а теперь и «антиовсянниковцем». К Овсянникову много вопросов, но именно разрушительная позиция экс-спикера отвлекает общественность от конструктивной критики правительства и превращает ситуацию в битву с нулевым результатом и для города, и для федерального центра», – делает вывод Никаноров.

Руководитель Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак считает, что депутатам Заксобрания «морально правильно было бы подать в отставку».

«Когда вся работа законодателей идет в режиме политических боев, то это начинает утомлять жителей, вызывать раздражение. До весны 2014 года этих депутатов никто толком в Севастополе не знал. И чуда в таком случае не произошло. Эти люди не справляются, но сами не уходят. И не понимают, что не справляются. И главное: реального повышения качества жизни, которого требует наш президент, при таком потоке федеральных денег в Севастополь не ощущается. В этом вина депутатов», – цитирует Шестака «Крыминформ».

В то же время первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко уверен, что сценарий с силовым роспуском Заксобрания будет реализовать довольно сложно. Отставка депутатов с применением этой тактики, по мнению политика, маловероятна, чем и пользуется Алексей Чалый.

«Второй вариант роспуска – добровольная отставка, с моей точки зрения, зная, как они держатся за эти кресла, практически невозможен», – сказал Пархоменко корреспонденту РИА «Новый День».

По его мнению, вероятнее всего жителям Севастополя придется ждать следующих выборов в Заксобрание и надеяться, что туда войдет минимальное количество сторонников Чалого. Что, по прогнозу Пархоменко, так и будет.

«Я думаю, что из «Чаловской группы» в следующем составе Заксобрания будет не более 2-3 человек. Из-за полного разочарования тем, что вытворял Чалый, преследуя свои личные интересы. Поэтому большинства его людей там не будет», – уверен политик.

Соавтор общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова считает, что местный парламент следовало бы распустить как минимум два года назад, так как «по-настоящему «пашут» на благо севастопольцев» всего несколько депутатов.

«Уже тогда стало ясно, что основная часть депутатов не обладает навыками, желанием, энергией, смелостью, гибкостью, работоспособностью, умом, речью, опытом, коммуникабельностью, а главное – независимостью, чтобы в ежедневном режиме, с утра и до вечера, как на работе, бороться за права своего избирателя, отстаивать интересы севастопольцев, а не свои, своего хозяина, своей партии. В Заксобрании за четыре года не выстроили систему нормотворчества, а это основная функция Заксобрания», – говорит Дронова, отмечая, что не видит смысла в срочном роспуске парламента: временем до выборов могут воспользоваться новые лидеры, «чтобы прочнее встать на ноги, оттолкнуться, рвануть и победить».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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