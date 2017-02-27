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Публикации за 27.02.17

Навальный потребовал допустить Чалого к выборам губернатора Севастополя (ВИДЕО)

Навальный потребовал допустить Чалого к выборам губернатора Севастополя (ВИДЕО)

Лидер российской несистемной оппозиции Алексей Навальный, недавно объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, заявил, что, не смотря на общие идеологические разногласия с Алексеем Чалым, считает севастопольского экс-спикера «независимо мыслящим» политиком, который не станет шагать «с властью в одной шеренге».

Известный как жёсткий критик Владимира Путина, Навальный, тем не менее, решил не придавать большого значения демонстративной поддержке Чалым политики президента, видимо, понимая, что иная публичная позиция в городе-герое Севастополе чревата для любого влиятельного лица полной утратой авторитета.

Говоря в будущем времени о гипотетических отношениях с Алексеем Чалым, «главный российский оппозиционер» заявил, что ценит в экс-спикере, в первую очередь, его нонконформистские качества и потребовал не препятствовать ему в выдвижении на пост губернатора.

Навальный: «В выборах должны участвовать все, кто захочет»

Вместе с тем, ряд экспертов считает, что Алексею Чалому для удержания фактической власти в Севастополе нужен не столько пост губернатора, сколько Дмитрий Овсянников на посту градоначальника при сохранении полного .

Симферополь, Семен Кравченко

Симферополь. Другие новости 27.02.17

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