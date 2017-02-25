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Екатеринбург

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Публикации за 25.02.17

Навальный прокомментировал выборы губернатора Свердловской области и Севастополя (ВИДЕО)

Навальный прокомментировал выборы губернатора Свердловской области и Севастополя (ВИДЕО)

Алексей Навальный прокомментировал будущие выборы губернатора Свердловской области и Севастополя.

Как передает корреспондент , сегодня Алексей Навальный назвал Ройзмана неизбежным победителем на губернаторских выборах, в том случае, если ему дадут баллотироваться на этот пост. По словам Навального, нынешний губернатор Евгений Куйвашев не имеет шансов на победу и соответственно «Власти все сделают, чтобы избежать конкуренции на выборах». Кроме того, Навальный сделал заявление и о выборах губернатора Севастолполя, вспомнив «отца Русской весны» Алексея Чалого, которого часто сравнивают с Навальным. Оппозиционер заявил, что вне зависимости от разницы в политических взглядах (Чалый – сторонник Владимира Путина), он имеет право избираться даже в пику действующей власти.

Кроме того, Навальный прокомментировал заявление политолога Станислава Белковского о возможном участии Евгения Ройзмана в президентских выборах в качестве спарринг-партнера Владимира Путина. Навальный назвал это информационным вбросом, однако заявил, что будет привествовать появление Ройзмана на выборах даже в качестве своего конкурента.

Новый День: Навальный прокомментировал выборы губернатора Свердловской области и Севастополя (ВИДЕО)

Алексей Навальный также сделал заявление о главной проблемной точке Среднего Урала – строительстве Храма в акватории городского пруда – подробности смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 25.02.17

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