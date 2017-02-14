Эксперт: бывший севастопольский спикер использует типичные методы украинских политиков

Публикации за 14.02.17

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, ставший инициатором введения прямых выборов губернатора, неожиданно переложил ответственность за лоббирование такого новшества на плечи исполняющего обязанности главы города Дмитрия Овсянникова.

Об этом он прямо заявил в сюжете программы «Вести», посвященном Севастополю: «Это, опять же, была чуть ли не первая инициатива Овсянникова. Достойная, с моей точки зрения, позиция».

Примечательно, что в недавнем интервью для «Клуба регионов», Чалый с удовлетворением отмечал, что «это была одна из первых инициатив, которые я поднял, избравшись в Заксобрание», то есть, еще в 2014 году.

Вместе с тем, экс-спикер Заксобрания Севастополя, не раз анонсировавший свою поддержку Дмитрию Овсянникову на грядущих выборах губернатора в сентябре 2017 года, не так давно оговорился, что все зависит от самого врио, и он не намерен, как минимум до лета, спешить с его однозначной поддержкой.

«Я буду поддерживать только такого губернатора, который реально полезен городу», – заявил Чалый пару месяцев назад в ответ на вопрос, возможен ли сценарий, при котором он не поддержит Овсянникова. «Ну, если представить себе другую ситуацию, что у Овсянникова вовсе ничего не получается или внезапно он проявит себя в чём-то плохом…», – допустил экс-спикер Заксо.

Кроме прочего, Чалый в том же интервью дал понять, что умеет «плести интриги и играть роли»: «Когда надо, я могу и сыграть. Что, я в 2014-м году разве не играл, когда сидел под портретом Януковича и жовто-блакитным прапором разводил киевских чиновников на предмет того, что происходит в Севастополе? Я могу сыграть не хуже других, но ради великой цели», – отметил Чалый, не уточнив, какая «великая цель» намечается у него на ближайшую перспективу в российских политических реалиях.

В этой связи остаётся только гадать, случайно или нет возникли слухи о том, что Алексей Чалый рассматривается на предстоящих выборах главы Севастополя в роли «яркого оппозиционного» спарринг-партнера Дмитрию Овсянникову для поддержания интереса избирателей к выборам.

Как бы там ни было, но наблюдатели не склонны увязывать властные притязания Чалого с должностью именно главы города, предполагающей высокую ответственность за принимаемые решения. Неискушенный в местных интригах варяг на месте губернатора вполне сгодится. Чтобы управлять политическими и иными процессами в городе, Чалому достаточно контролировать законодательное собрание, и даже не обязательно добиваться поста спикера.

Как известно, бывший глава Заксобрания всячески подчёркивает отсутствие у него публичных политических амбиций. Однако, отмечают наблюдатели, это вовсе не означает, что с приходом Овсянникова в городе утихнут «бои» местного масштаба, периодически выходящие на федеральный уровень.

В свою очередь, известный российский политолог Дмитрий Гусев уверен, что сегодняшняя поддержка Алексеем Чалым врио губернатора может закончиться также неожиданно, как и начаться, причем зависеть это будет вовсе не от управленческих качеств Овсянникова.

«Он (Чалый) ведь и бывшего губернатора Сергея Меняйло сначала поддерживал. Только вся эта поддержка длилась не очень долго. Как только действующий губернатор начинает принимать решение, которое выгодно всему городу, но не выгодно Чалому, вся поддержка Чалого тут же заканчивается. Как только Дмитрий Овсянников начнет вести государственническую политику, и экс-спикеру это будет не выгодно, он его поддерживать перестанет – тот же самый вариант, что и с Меняйло. Другое дело, что Овсянников станет уже выбранным губернатором, и с ним будет сложнее – ведь его народ выбрал», – изложил свою точку зрения агентству РИА «Новый День» политолог.

Причину такого поведения экс-спикера Дмитрий Гусев объясняет тем, что сам «Чалый хочет управлять городом и при этом ни за что не отвечать». По словам политолога, депутат «действует по старой украинской модели, когда можно договариваться со всеми и со всеми не выполнять своих обязательств». В случае, если его интересы пересекутся с действиями Овсянникова, бывший спикер может использовать свое влияние и привлечь ресурс Заксобрания, чтобы надавить на губернатора. А тому не останется ничего иного, как пойти навстречу «депутатскому корпусу».

«Заксобрание также находится под пятой Чалого, Овсянникову будет очень тяжело работать и придется каждый раз договариваться с ним. Вот такая у него модель», – прогнозирует Гусев поведение экс-спикера, добавляя: «Посмотрим кто будет контролировать следующий депутатский корпус. Чалый делает все, чтобы Заксобрание было его. Самая главная борьба будет впереди. Поэтому Севастополь ждет несколько лет активной политической жизни со всеми этими определениями, кто в городе главнее – депутаты или назначенный или избранный губернатор», – считает политолог. По его мнению, складывается «старая севастопольская история»: «Такая же ситуация была с мэром Севастополя в украинские времена. Тоже был мэр и был местный парламент, который имел свою позицию».

Дмитрий Гусев отмечает, что непредсказуемость Чалого уже не вызывает особого удивления: «Чалый сегодня говорит одного, завтра другое. Мы в этом уже убедились на примере с Меняйло», – резюмировал политолог.

Как уже сообщал «Новый День», раскритикованный общественностью закон о прямых выборах губернатора Заксобрание Севастополя приняло в первом чтении в январе 2017 года. При этом эксперты считают, что закон намерено подготовлен таким образом, чтобы снизить до минимума возможность участия в выборах конкурентов нынешнего руководителя Севастополя – исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Его же и называют основным кандидатом на эту должность.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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