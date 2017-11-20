«Депутаты Чалого» решили надавить на Овсянникова отказом от участия в выборах

Депутаты из группы бывшего спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалого решили последовать примеру «шефа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд народных избранников приняли решение не избираться в 2019 году в Заксобрание, оставив депутатскую деятельность.

Напомним, о намерении уйти из политики и не переизбираться в Заксобрание накануне заявил сам Чалый. При этом депутат с октября 2017 года не посещает сессии местного парламента.

По сведениям «Коммерсанта», в так называемую команду Чалого входит 12 депутатов Заксобрания, часть из них намерена проигнорировать предстоящие выборы из-за конфликтов с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Тем не менее, блогеры предполагают, что подобный ход со стороны группы Чалого может быть направлен на выдавливание из губернаторского кресла Овсянникова.

««Хозяева города», как они между собой себя называют, фактически ставят Овсянникову ультиматум», – пишет севастопольский Telegram-блогер Апостолаки.

Примечательно, что подобная акция в парламенте Севастополя уже проходила. Как сообщал «Новый День», в 2015 году Чалый анонсировал свою отставку с должности спикера Заксобрания, надеясь на сложение полномочий экс-губернатором города Сергеем Меняйло. По мнению Чалого на тот момент, обе ветви власти не справились с поставленными задачами. При этом он не скрывал своего негативного отношения к губернатору, публично заявляя, что сработаться с ним не удастся. Впоследствии Меняйло был отправлен в отставку и покинул город, а Чалый остался в парламенте в качестве влиятельного депутата.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.11.17

Минфин РФ допустил использование биткоинов в Крыму. / Хотел жить в Крыму: на Украине задержали украинского офицера. / В принципе, недорого: Крым определился с курортным сбором. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»