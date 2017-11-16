Планам Алексея Чалого мешает депутатский мандат

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый решил «уйти из политики», но не от городских дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заверениям экс-спикера, он не будет избираться на следующих выборах в Заксобрание, которые пройдут в 2019 году.

«Политика – это не мое, я привык заниматься более конкретными делами, на которые могу оказывать более конкретное влияние, заканчивающееся предсказуемым результатом. Мой политический вираж в 2014 году был вынужденным», – цитируют Чалого «РИА Новости Крым».

В то же время, депутат планирует «участвовать в общественной жизни города», и оказывать поддержку определенным кандидатам, «которые хотят работать в интересах» Севастополя.

Между тем, заявление Чалого уже вызвало вопросы у севастопольцев, главная суть которых – зачем депутату, который уже принял для себя решение уйти из политики, продолжать работать в городском парламенте? Тем более, что местное законодательство предусматривает досрочное сложение полномочий при написании соответствующего заявления.

Стоит отметить, что на фоне публичного отказа от политической карьеры, Чалый с октября 2017 года не посещает заседания парламента. В Заксобрании утверждают, что депутат не появляется на работе по некой «уважительной причине», умалчивая о ее подробностях.

Тем временем, в связи с исчезновением Чалого из публичного поля, в Севастополе строят догадки, куда мог подеваться депутат. Одна из популярных версий – выезд за границу, связанный с бизнес-интересами.

Как сообщал «Новый День», эксперты уже обвиняли Чалого в непоследовательности. К примеру, в конце 2015 года он заявил о том, что добровольно отказывается от должности председателя Заксобрания Севастополя. Однако после официального сложения полномочий спикера подчеркнул: «Я готов занять пост спикера в случае смены губернатора».

Эксперты отмечали его переменчивое отношение к руководству исполнительной власти города, считая, что используя поддержку Заксобрания, Чалый таким образом действует по схеме давления на губернаторов «хочу управлять городом и при этом ни за что не отвечать».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.11.17

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