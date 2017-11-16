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Четверг, 16 ноября 2017, 22:16 мск

Крым

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Планам Алексея Чалого мешает депутатский мандат

Планам Алексея Чалого мешает депутатский мандат

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый решил «уйти из политики», но не от городских дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заверениям экс-спикера, он не будет избираться на следующих выборах в Заксобрание, которые пройдут в 2019 году.

«Политика – это не мое, я привык заниматься более конкретными делами, на которые могу оказывать более конкретное влияние, заканчивающееся предсказуемым результатом. Мой политический вираж в 2014 году был вынужденным», – цитируют Чалого «РИА Новости Крым».

В то же время, депутат планирует «участвовать в общественной жизни города», и оказывать поддержку определенным кандидатам, «которые хотят работать в интересах» Севастополя.

Между тем, заявление Чалого уже вызвало вопросы у севастопольцев, главная суть которых – зачем депутату, который уже принял для себя решение уйти из политики, продолжать работать в городском парламенте? Тем более, что местное законодательство предусматривает досрочное сложение полномочий при написании соответствующего заявления.

Стоит отметить, что на фоне публичного отказа от политической карьеры, Чалый с октября 2017 года не посещает заседания парламента. В Заксобрании утверждают, что депутат не появляется на работе по некой «уважительной причине», умалчивая о ее подробностях.

Тем временем, в связи с исчезновением Чалого из публичного поля, в Севастополе строят догадки, куда мог подеваться депутат. Одна из популярных версий – выезд за границу, связанный с бизнес-интересами.

Как сообщал «Новый День», эксперты уже обвиняли Чалого в непоследовательности. К примеру, в конце 2015 года он заявил о том, что добровольно отказывается от должности председателя Заксобрания Севастополя. Однако после официального сложения полномочий спикера подчеркнул: «Я готов занять пост спикера в случае смены губернатора».

Эксперты отмечали его переменчивое отношение к руководству исполнительной власти города, считая, что используя поддержку Заксобрания, Чалый таким образом действует по схеме давления на губернаторов «хочу управлять городом и при этом ни за что не отвечать».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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