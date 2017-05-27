В субботу тысячи севастопольцев требовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания (ФОТО) / Жители: в правительстве города окопались прислужники Госдепа

Публикации за 27.05.17

Тысячи севастопольцев потребовали отставки врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и роспуска Заксобрания города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требования прозвучали на митинге, собранном в качестве протеста против предложенного правительством генерального плана Севастополя.

Претензии в сторону Заксобрания прозвучали из-за одного из инициаторов генплана – бывшего главы городского парламента, депутата Алексея Чалого. По мнению жителей города, значительная часть депутатов Заксобрания ему «подконтрольны», и не выступили в защиту горожан.

Севастопольцы пожаловались, что достучаться до федеральных властей по поводу разработанного проекта главного документа города, не удается. А местные чиновники даже не стараются прислушаться к жителям Севастополя, возмущенным нарушением своих прав.

«Правительство Севастополя организовало рейдерский захват земель жителей Севастополя. Отбирают у нас недвижимость, имущество – то с чем мы пришли в Россию», – высказывали на митинге свое возмущение горожане, подчеркивая, что нынешнее правительство является по сути «пришлым», и «сеет социальный пессимизм в обществе и неуверенность в завтрашнем дне».

По мнению горожан, участвовавших в акции, действия чиновников в связи с предлагаемым проектом генплана, провоцируют севастопольцев на народный бунт, так как не понимают последствий принятия документа в представленном виде. Примечательно, что жители города даже заподозрили местных чиновников в работе на правительственные структуры США, из-за провокационной позиции, вынуждающей людей выходить на подобные митинги.

«По моему убеждению, может я конечно ошибаюсь, (правительство) работает не на народ Севастополя, не на Российскую Федерацию, а является ставленником Госдепа США. Потому что все что делается в Севастополе, народ сравнивает с тем, что было в Украине. То что творят сейчас севастопольские власти ничем не лучше того, что творилось в Украине, откуда мы ушли домой. Мы хотим в своем доме жить так, как это положено по закону», – выразил свое мнение один из жителей города, принявший участие в митинге.

Пришедшие на акцию протеста севастопольцы единогласно поддержали требования резолюции, в соответствии с которой выражается недоверие Заксобранию и правительству Севастополя, а также судам города. Среди других ключевых требований – расторжение договора с разработчиками генплана, с возвратом в бюджет затраченных средств, и привлечение к работе над его новой версией местных специалистов. Организаторы митинга намерены отправить резолюцию с озвученными требованиями президенту России Владимиру Путину.

Как уже сообщал «Новый День», горожане отказались принимать проект генерального плана Севастополя, раскритиковав его во время публичных слушаний. По мнению севастопольцев, он нарушает их конституционные права, так как не гарантирует право на частную собственность.

В то же время, врио губернатора Дмитрий Овсянников накануне проведения митинга выступил с заявлением, что акции протеста никак не повлияют на разработку документа. По его мнению, земля и жилье, находящееся в собственности у севастопольцев, останутся при них, в случае если они были получены законным путем. Однако, обращение главы города не успокоило возмущенных жителей Севастополя, и они предпочли высказать свое негодование публично, с целью привлечь внимание федерального центра.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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