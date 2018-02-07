Правительство Севастополя нарывается на новый конфликт с жителями города

В Севастополе может вспыхнуть новый конфликт между властью и жителями города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники решили не согласовывать измененный проект генерального плана с общественностью и сразу направить его на рассмотрение в Заксобрание.

Напомним, в 2017 году предложенный правительством Севастополя проект генплана вызвал массовую критику и недовольство горожан, что вылилось в многотысячную акцию протеста. Причиной своего возмущения севастопольцы назвали запланированное изъятие земли и жилья, необходимое для реализации генплана. После обвинений чиновников в некомпетентности и «рейдерском захвате» земельных участков, процесс по принятию документа горожанам удалось остановить.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, от жителей города поступило около 11 тысяч предложений и замечаний к проекту генплана. Примерно 2 тысячи – были направлены после общественных слушаний. Как утверждают в правительстве, все обращения были рассмотрены, но специальная комиссия удовлетворила только 83% предложений севастопольцев.

«В частности, департамент архитектуры и градостроительства правительства Севастополя, защищая права и законные интересы собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, организовал работу по сбору, анализу и детальной проработке всех предложений севастопольцев. Информация, поступившая от жителей города, рассматривалась специальной комиссией, в состав которой вошли представители городского правительства, депутаты Законодательного собрания Севастополя, архитекторы, эксперты-общественники. Всего проведено более 20 заседаний по внесению корректировок в проект плана», – говорится в материале, опубликованном на официальном сайте правительства.

По официальной информации, все утвержденные корректировки переданы разработчикам проекта. После их внесения в документ и получения положительных заключений он будет направлен в местный парламент.

В пресс-службе правительства Севастополя корреспонденту РИА «Новый День» отказались комментировать возможность проведения повторных общественных слушаний.

«Как в материале написано, в принципе такой план действий и будет», – заявили в пресс-службе.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.02.18

Свидетельство каннибализма в Крыму хотят продать за миллион рублей. / «Крымэнерго» заплатит 2 миллиона за ожидания абонентов. / Крымского футболиста пригласили в национальную сборную России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»