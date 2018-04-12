Сами разберёмся: севастопольцам не дают ни почитать, ни обсудить городской генплан

В Севастополе скандальный генеральный план города могут принять без повторных слушаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая редакция генплана, в которую должны быть внесены поправки по итогам прошлогодних слушаний, должна появиться в Интернете в конце апреля.

При этом по информации источников «Коммерсанта», руководство города не собирается проводить общественные слушания в муниципалитетах, как это было в 2017 году, хотя ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обещал учесть мнение горожан.

Городские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Овсянников попросту не стал комментировать ситуацию, а его пресс-секретарь Григорий Буйлов заявил, что профильные подразделения правительства прояснят позицию по этому вопросу, однако этого не произошло: «Мы не будем комментировать эту тему сейчас»,– цитирует «Коммерсант» директора департамента общественных коммуникаций Севастополя Олега Берковича.

В департаменте архитектуры и строительства также не уточнили, планируется ли проводить слушания по проекту генплана.

Как сообщал «Новый День», проект, разработанный Институтом генплана Москвы по инициативе депутата Алексея Чалого, спровоцировал в Севастополе рост социальной напряженности. В мае 2017 года в городе устроили массовый митинг, на котором несколько тысяч горожан, возмущенных отсутствием реакции властей на свои замечания к документу, требовали отставки Овсянникова, а также роспуска Заксобрания.

Причиной своего возмущения севастопольцы назвали запланированное изъятие земли и жилья, необходимое для реализации генплана. После обвинений чиновников в некомпетентности и «рейдерском захвате» земельных участков, процесс по принятию документа горожанам удалось остановить.

Так, в ходе слушаний от жителей города поступило около 9 тысяч предложений и замечаний к проекту генплана, но специальная комиссия удовлетворила только 83% предложений севастопольцев.

После ряда скандалов, президент России Владимир Путин поручил Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города.

Напомним, только в октябре прошлого года, департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) направил в Балаклавский районный суд тысячу исковых заявлений в отношении членов 13 кооперативов о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, расположенные в урочище «Ласпи».

По всем гражданским делам, в том числе не рассмотренным по существу, судом был внесён запрет на регистрацию права и постановку на кадастровый учёт, а также на сделки в отношении участков и зданий, расположенных в границах спорных земельных участков.

По словам общественников, из-за бездумной земельной политики городских чиновников тысячи горожан уже лишились земельных участков.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.04.18

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