Севастопольцы перешли в наступление: горожане собирают подписи за отставку Заксобрания

Публикации за 30.05.17

В Севастополе горожане собирают подписи за отставку Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовое недовольство вызвано многочисленными проблемами в городе. Последней каплей стал генеральный план. Сбор подписей стартует 3 июня, а закончится 2 июля: за месяц севастопольцы намерены собрать более 100 тыс подписей.

«Люди за три года устали от той нестабильной ситуации, источником которой является Заксобрание. Люди хотят стабильности, но, тем не менее, именно депутаты, которым люди делегировали право голоса, ничего не делают: у нас завалена медицина, у нас, просто куда ни обрати свой взор, везде найдешь свидетельства депутатского бездействия», – рассказала РИА «Новый День» общественница Елена Голубева.

В целом, горожане положительно отзываются о сборе подписей, а некоторые даже готовы самостоятельно их собирать: «Дайте образец подписного листа. Сгоняю в «севастопольское землячество» – соберу там. У многих прописка севастопольская»,– написала под постом о сборе местная жительница.

Отметим, что севастопольцы предлагают провести перевыборы Заксобрания в один день с выборами губернатора, которые состоятся 10 сентября. В своем большинстве комментаторы в социальных сетях отмечают, что в первую очередь в отставку необходимо уйти депутату Алексею Чалому: «Чалому нужно уходить по одной простой причине – пока он тусит в Севастополе и в ЗС, ничего не изменится ровным счетом. Ни-че-го-шеньки».

Как сообщал «Новый День», 27 мая в Севастополе прошел митинг против принятия генплана города. Тысячи севастопольцев потребовали отставки врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и роспуска Заксобрания города.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.05.17

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