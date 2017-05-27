Вадим Колесниченко: правительству Севастополя нельзя доверять судьбы людей

Публикации за 27.05.17

Реакция правительства Севастополя на митинг против генплана продолжает избитую уже политику обвинения горожан в провокационном поведении.

Такое мнение озвучил РИА «Новый День» общественный и политический деятель, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По его мнению, предположения местных чиновников о том, что за субботним собранием людей, несогласных с генпланом Севастополя, могут стоять украинские олигархи, являются недопустимыми.

«За 25 лет украинской власти город никто не мог рассорить. Это был единый кулак, который в 2014 году единым порывом пришел в Российскую Федерацию. Чего сегодня добилась власть? Она просто рассорила людей: натравливает одних на других, обвиняя в политических провокациях, и в том, что они агенты Украины. А это несколько десятков тысяч человек, которые просто защищают свое конституционное право», – считает Вадим Колесниченко.

По словам общественного деятеля, субботний митинг стал «беспрецедентным». Собрать несколько тысяч возмущенных людей не помешало даже предложенное чиновниками место на окраине города, куда многим в выходной день было довольно сложно добираться.

«Люди, последние полгода-год, очень сильно обеспокоены и испуганы беспрецедентными действиями исполнительной власти, которая совместно с судебной властью, просто отбирает у людей собственность, в нарушение федерального конституционного закона, который гарантировал законность всех документов, выданных официальными уполномоченными органами украинской власти», – подчеркнул Колесниченко.

По его данным, в судах сейчас находится около трех тысяч исков (еще столько же готовится) по отъему земельных участков: «Сегодня суды судятся с гражданами, делая их ответчиками – гражданин должен лишиться имущества и собственности, еще за это и заплатить. При этом иск не предъявляется к государству, не предъявляется к органу, которые выдавали документы», – говорит Колесниченко.

В то же время, общественник склоняется к мнению, что подобные конфликтные ситуации необходимо решать «за столом переговоров», но позиция чиновников сделать этого не позволяет, что и становится причиной выхода людей на улицы.

«Что сделал новый глава города – временно исполняющий обязанности губернатора, который здесь рулит? Он отказался работать с людьми: ни с кем ни о чем не разговаривали. И генплан, по сути, своим зонированием оставляет без перспективы развития около 40% жителей Севастополя», – считает Колесниченко, утверждая, что на связанные с этим проблемы людей не реагируют ни ОНФ, ни Заксобрание. Причем депутаты еще и занимаются продавливанием разработанного генплана.

По мнению общественника, учитывая все обстоятельства, призывы к отставке ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова, и роспуск Заксобрания, являются вполне закономерными выдвинутыми требованиями на митинге.

«На этом митинге не появился ни представитель правящей партии, ни представитель Заксобрания, ни представитель правительства – чтобы снять напряжение, объяснить обеспокоенным людям, которые боятся завтрашнего дня, что с ними завтра будет – как им завтра жить. Вообще непонятно как можно доверять этой власти жизни десятков тысяч людей, ведь это просто варварское отношение», – резюмирует Колесниченко, говоря, что одной из главных целей митинга было привлечение центральной власти, которой необходимо разобраться с царящим в городе беззаконием.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.05.17

Мнение: сопротивление генплану показало, что у Севастополя нет доверия к власти. / В субботу тысячи севастопольцев требовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания (ФОТО). Жители: в правительстве города окопались прислужники Госдепа. / 27 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»