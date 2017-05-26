Хоть замитингуйтесь: ВРИО губернатора Севастополя обвинил несогласных с генпланом в корысти

Публикации за 26.05.17

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников попытался отговорить горожан от участия в митинге против генерального плана. Чиновник заявил, что это часть некоего «политического шоу», и на разработке документа протест никак не отразится.

Как уже сообщал «Новый День», 27 мая в Севастополе на площади Свободы пройдет масштабный митинг, на котором жители города потребуют от правительства отменить предлагаемый проект генплана, а для разработки нового привлечь севастопольских специалистов. Также горожане намерены добиться отзыва судебных исков по отмене права собственности на земельные участки. В митинге панируется участие четырех тысяч человек.

Еще неделю назад Овсянников сравнивал многочисленных противников генплана с агрессивным ребенком. А накануне митинга решил сменить риторику: «Настало время строить и созидать, вести конструктивный общественный диалог. Я призываю всех именно к такому пути решения вопросов», – глава города, призвав: «Не поддавайтесь на провокации. Никакие митинги не улучшат генплан, только совместная работа».

ВРИО обещает, что работа над генпланом будет продолжаться, пока не будут учтены все замечания к документу, а законно полученная в собственность земля и жилье – останутся неприкосновенными. А те, кто по какой-либо причине предполагают обратное и озвучивают это, по мнению Овсянникова, «намеренно или по незнанию вводят жителей города в заблуждение».

Напомним, представленный правительством проект генплана жители города не приняли. Критика в адрес документа прозвучала также в Госдуме – депутат Дмитрий Белик назвал его оскорбительным и неприемлемым. Некоторые эксперты предположили, что генплан в его текущем виде преследует интересы застройщиков, инвесторов, корпораций, туристов и виноделов, но не самих жителей города.

ВРИО губернатора, наоборот, обвиняет в корысти тех, кто не согласен с генпланом, заявляя, что они «работают против Севастополя, против интересов севастопольцев. Их цель – удовлетворить личные корыстные интересы и амбиции, в том числе и политические».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.05.17

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