Провальный генплан испортил имидж главы Севастополя: рейтинги ВРИО падают

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников расценивается экспертами как весьма слабый кандидат на пост главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге ВРИО-новичков, назначенных на руководящие должности в 2016 году, Овсянников занял последнее место. Его отношения с федеральным центром эксперты оценили на 4 из 5 возможных баллов, а вот за отношения с местными элитами и «публичное позиционирование» ВРИО градоначальник заработал «тройку».

Специалисты холдинга «Минченко консалтинг» прогнозируют, что с таким просевшим рейтингом Овсянникову в ходе избирательной кампании придется не просто, и борьба за лидерство с возможным представителем от оппозиции будет трудной.

Имидж ВРИО главы Севастополя падает и в других федеральных рейтингах. По данным статистики Агентства политических и экономических коммуникаций за май, Овсянников за месяц потерял пять позиций в рейтинге и занял 53 строчку в списке. При этом среди всех ВРИО субъектов России он занимает предпоследнее место.

«В мае состоялись масштабные митинги против проекта нового генплана Севастополя, разработанного по заказу правительства города», – поясняют эксперты одну из причин испорченного рейтинга Овсянникова.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая тысячи севастопольцев, считающих, что проект генплана города ущемляет их права, вышли на протестную акцию, потребовав отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания. Сам же ВРИО назвал митинг частью некоего «политического шоу».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.06.17

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