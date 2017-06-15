Эксперт: Если Кремль не откажется от Овсянникова, Севастополь ждет сопротивление на уровне первой и второй обороны

Администрации президента России следует срочно подыскать замену ВРИО губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову. Промедление со сменой в городе управленца – ставленника федерального центра может обернуться серьезным конфликтом с местными жителями. Такое мнение озвучил профессор института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) Владимир Кравцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профессор предположил, что горожане будут готовы оказать сопротивление на уровне первой и второй обороны Севастополя.

«Только окунувшись с головой в морскую пучину перестройки города Севастополя на основе нового генерального плана, выпускник удмуртского ВУЗа сразу камнем пошел ко дну. На общественных слушаниях севастопольцы разработчиков генплана просто освистали. Люди боятся лишиться своей недвижимости, так как, согласно генплану, под снос пойдут отдельные дома и целые кварталы. А посоветоваться с коллегами по работе в правительстве города о том, как выйти из этой ситуации, Дмитрий Овсянников уже не может: все севастопольцы были им уволены», – пояснил Кравцов в интервью агентству «Регионы online».

Он назвал случай с Овсянниковым «тяжелым», подчеркнув, что в «кремлевской» статистике ВРИО губернатора Севастополя получил низкую оценку – 2 из 5 возможных балов.

Напомним, имидж ВРИО губернатора Севастополя значительно подпортил генплан города, вызвавший масштабные акции протеста местных жителей. После того как тысячи севастопольцев потребовали отставки Овсянникова на митинге, глава города начал терять позиции в различных рейтингах с оценками деятельности руководителей регионов.

По мнению Кравцова, Овсянников может серьезно подвести Кремль, так как за год своей работы в Севастополе он так и не смог получить никакой поддержки. И в случае, если в федеральном центре продолжат настаивать на его кандидатуре, севастопольцы терпеть непопулярного главу не станут.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Овсянников стал победителем праймериз «Единой России» и зарегистрировался в качестве кандидата от партии на выборы губернатора. При этом многие эксперты поставили под сомнение легитимность проведенной процедуры, посчитав что праймериз прошли чересчур тайно, кулуарно и без какой-либо реальной конкуренции. Выборы губернатора назначены на 10 сентября.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 15.06.17

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