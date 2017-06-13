Эксперты: Овсянников идет в губернаторы, подрывая авторитет «Единой России»

Выдвижение ВРИО главы Севастополя Дмитрия Овсянникова на пост губернатора города нанесло удар по авторитету партии «Единая Россия». Об этом заявляют эксперты, уточняя, что прошедшие в Севастополе праймериз носили формальный характер, и результаты процедуры не стали чем-то удивительным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдатели подчеркивают: участники праймериз, которые проводила партия «Единая Россия», проголосовали за Овсянникова на фоне массового недовольства генеральным планом города, представленного правительством. Не повлиял на итоги праймериз даже митинг, в котором приняли участие несколько тысяч севастопольцев, потребовавших отставки Овсянникова, самороспуска Заксобрания и разработки генерального плана «с чистого листа», с учетом соблюдения прав всех жителей города.

В целом в Севастополе, праймериз прошли настолько незаметно, тайно и кулуарно, что можно с уверенностью предполагать: многие жители города даже не знают о том, что такая процедура состоялась, пишет РИА «Регионы online».

По данным издания, в федеральном центре недовольны сложившейся ситуацией и намерением местных властей провести выборы «по тихому», без реальной конкуренции и с искусственно создаваемой тишиной. Так как избрание непопулярного у местного населения губернатора может сказаться на выборах президента в 2018 году и кинуть тень на главного кандидата от партии власти.

В связи с этим, в Кремле намерены решить сложившуюся проблему, разработав план действий, предусматривающий сохранение контроля за местными выборами, но при этом учитывающий мнение жителей региона, отмечает агентство.

Как уже сообщал «Новый День», накануне праймериз в Севастопольском отделении «Единой России» засекретили имена кандидатов, планирующих участвовать в голосовании от правящей партии. ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников стал одним из последних зарегистрировавшихся участников, выиграл праймериз и подал документы в избирательную комиссию.

Напомним, первые в Севастополе выборы губернатора пройдут 10 сентября. Местный закон, предусматривающий проведение выборов, не раз критиковали эксперты, предполагающие, что документ поможет действующей власти снизить количество потенциальных конкурентов на должность главы города.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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