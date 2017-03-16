Севастопольские единороссы проведут губернаторский праймериз под грифом «Секретно»

Публикации за 16.03.17

В Севастопольском отделении партии «Единая Россия» засекретили имена кандидатов, планирующих участвовать в губернаторских праймериз. Политсовет, на котором решат, кто достоин участвовать в праймериз, пройдет уже сегодня. Но в последних публикациях разделов «Анонсы мероприятий» и «Региональные новости» официального сайта Севастопольского отделения «Единой России» нет никакого упоминания о предстоящем заседании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственное, что рассекретил секретарь местного отделения партии, депутат Заксобрания Борис Колесников, – в имевшемся на 15 марта списке не было основного претендента на должность главы Севастополя – врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Три человека уже подали нам заявление о том, что они желают участвовать в нашем праймериз. И, открою вам тайну, на сегодняшний день врио губернатора такого заявления не подал, хотя надеюсь, что до завтра этот вопрос решится. По крайней мере, я лично ему предложу это сделать, поскольку мы считаем, что нас большинство, и мы имеем право предложить губернатору идти именно от нас», – цитирует Колесникова «Forpost-Севастополь». Стоит отметить, что депутат и раньше заявлял о планах севастопольской «Единой России» выдвинуть от партии именно Дмитрия Овсянникова, хоть тот и не является ее членом.

РИА «Новый День» попросил прокомментировать ситуацию пресс-секретаря регионального отделения партии власти, но тот предложил направить список вопросов для «согласования с начальством», только после чего может быть озвучено официальное мнение партии. «У нас, сами понимаете, политическая партия: у нас все согласовывается до каждого слова», – пояснил пресс-секретарь.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Заксобрании города приняли в окончательном чтении закон о выборах губернатора. Депутаты одобрили поправки Дмитрия Овсянникова, в том числе касающуюся необходимости сбора кандидатами подписей в трех четвертях от всех муниципальных образований города, и в то же время посчитали ненужным предложение других депутатов уменьшить муниципальный фильтр с 10% до 7%.

До своего окончательного принятия закон неоднократно подвергался критике со стороны общественности и экспертов, ряд которых предположил, что документ в представленном виде дает возможность снизить количество потенциальных конкурентов «главному» кандидату на должность губернатора Дмитрию Овсянникову.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 16.03.17

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