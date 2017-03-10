В Севастополе ужесточили муниципальный фильтр перед выборами / Врио губернатора перекроил законодательство под себя

Публикации за 10.03.17

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, похоже, боится открытой конкуренции со стороны сильных местных кандидатов и принимает превентивные меры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия по законодательству и госстроительству Заксобрания Севастополя одобрила поправку Овсянникова о необходимости получить подписи в поддержку кандидатов на должность губернатора в трех четвертях от всех муниципальных образований города и одновременно отклонила предложение ряда депутатов об уменьшении муниципального фильтра до 7%.

Таким образом, в Севастополе останется максимально возможный муниципальный фильтр – 10%, а потенциальным кандидатам на должность губернатора, по инициативе Овсянникова, обосновавшего эту необходимость требованием федерального закона, придется получать подписи в 8 муниципальных образованиях города. Окончательно внесенные изменения могут быть одобрены на пленарном заседании Заксобрания 14 марта, при рассмотрении во втором чтении законопроекта «О выборах Губернатора города Севастополя».

Между тем, просеивание кандидатов-соперников через, по сути, «запретительное сито», не раз подвергалось депутатами Госдумы резкой критике, и даже в партии власти такой метод признается как политический анахронизм.

«Это как раз одна из тех больных точек, которую необходимо обсуждать вообще в рамках совершенствования законодательства. Я разделяю позицию о том, что процедура применения этого фильтра, мягко говоря, несовершенна, поскольку предполагает определенный субъективный подход и ставит партии в зависимость от административного ресурса», – заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова после недавней встречи с лидером одной из политических партий России.

По мнению члена Общественной палаты Крыма, политолога Дениса Батурина, процент, который охватит муниципальный фильтр в Севастополе – «вопрос договоренности между политическими силами». При этом, он назвал принятое решение «политическим», и отметил, что «любое политическое решение – это следствие политической борьбы или компромисса». В то же время, эксперт считает, что в случае с поправкой речь «идет о приведении в соответствии с федеральными требованиями позиций закона о выборах губернатора Севастополя».

«Любое избирательное законодательство можно считать элементом выборной инженерии, потому что оно, так или иначе, отражает чьи-то интересы. Это могут быть интересы тех, кто лоббирует те или иные законодательные нормы, это могут быть интересы демократии, может быть какое-то сочетание, и еще один вариант – компромисс между разными политическими силами. В данном решении можно видеть все что угодно: как одну позицию, так вторую, так и третью. Но надо понимать, что конкурентная борьба, продолжающаяся в Севастополе, и будет выделять удобные той или иной стороне элементы этой конкуренции, как те, которые стоят за принятием данной избирательной нормы», – пояснил РИА «Новый День» Денис Батурин.

Само по себе существование принципа отсеивания кандидатов на выборные должности через муниципальный фильтр, по мнению политолога, обосновывается необходимостью того, чтобы «в выборах участвовали реальные партийные институты, представленные в регионах не только на региональном и федеральном уровнях, но и на муниципальном».

В свою очередь, эксперт и историк Дмитрий Омельчук предполагает, что внесенные поправки в законопроект не сильно повлияют на выборы губернатора в Севастополе. При этом он не исключает, что их можно будет использовать не только для отсечения «бесполезных» кандидатов, преследующих цель не стать главой города, а лишь получить некую известность на этом фоне.

«Просто дополнительная технология и возможность проконтролировать, повлиять на ход выдвижения. Например – заблокировать, признать недействительными какие-то списки», – озвучил свое мнение Дмитрий Омельчук. По его словам, политтехнологи по-настоящему заинтересованных в выборах и имеющие нужные средства кандидатов смогут выйти из этой ситуации, подготовив подобные списки с «двойным-тройным запасом».

Как уже сообщал «Новый День», принятый в первом чтении законопроект о выборах губернатора Севастополя подвергся критике со стороны общественности и экспертов. Многие критики высказали предположение, что документ в представленном виде дает возможность снизить количество потенциальных конкурентов «главному» кандидату на должность губернатора Дмитрию Овсянникову.

В то же время вызвала неодобрение у общественности и разработка законопроекта, ограничивающего возможности проведения митингов и других публичных мероприятий. По одной из версии, появление такого документа объясняется предстоящими выборами на должность губернатора Севастополя, запланированными на сентябрь 2017 года, и возможностью «убрать подальше» с улиц города недовольных.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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