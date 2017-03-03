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Публикации за 03.03.17

«Тише, мыши»: в Севастополе в канун выборов губернатора решили «утихомирить» любителей митингов / На законодательном уровне

«Тише, мыши»: в Севастополе в канун выборов губернатора решили «утихомирить» любителей митингов На законодательном уровне

Правительство Севастополя подготовило законопроект, ограничивающий возможности проведения митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий.

Как передаёт корреспондент РИА , помимо сокращения количества мест, где можно проводить массовые собрания, будут введены изменения, касающиеся возможности подачи заявления о проведении сборов. Так, если раньше заявку о проведении митинга можно было подать в электронном виде, то теперь организаторы должны лично явиться на приём в разрешающий орган. В частности, общественные собрания нельзя будет проводить возле школ, больниц и в местах, представляющих опасность для жизни граждан, говорится в документе.

При этом городские власти заявляют, что нововведения не ограничивают права и свободы организаторов и участников публичных мероприятий, а только делают подобные мероприятия безопасными. Между тем, горожане считают иначе и утверждают: законопроект разработан с целью убрать недовольных митингующих «с глаз долой, ну или хотя бы подальше от массового скопления людей».

Местные СМИ предполагают, что закон специально разработан накануне губернаторских выборов.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.03.17

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