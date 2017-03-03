«Тише, мыши»: в Севастополе в канун выборов губернатора решили «утихомирить» любителей митингов / На законодательном уровне

Публикации за 03.03.17

Правительство Севастополя подготовило законопроект, ограничивающий возможности проведения митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», помимо сокращения количества мест, где можно проводить массовые собрания, будут введены изменения, касающиеся возможности подачи заявления о проведении сборов. Так, если раньше заявку о проведении митинга можно было подать в электронном виде, то теперь организаторы должны лично явиться на приём в разрешающий орган. В частности, общественные собрания нельзя будет проводить возле школ, больниц и в местах, представляющих опасность для жизни граждан, говорится в документе.

При этом городские власти заявляют, что нововведения не ограничивают права и свободы организаторов и участников публичных мероприятий, а только делают подобные мероприятия безопасными. Между тем, горожане считают иначе и утверждают: законопроект разработан с целью убрать недовольных митингующих «с глаз долой, ну или хотя бы подальше от массового скопления людей».

Местные СМИ предполагают, что закон специально разработан накануне губернаторских выборов.

Севастополь, Анастасия Зук

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