Эксперты раскритиковали проект закона о выборах губернатора Севастополя / Ограничивает возможности одних в пользу других

Публикации за 18.01.17

Закон о прямых выборах губернатора Севастополя вызвал споры: одни называют его сырым и недоработанным, другие утверждают, что проект «заточен под конкретных людей».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», пока севастопольское правительство заявляет, что проект выборов отвечает федеральному законодательству, благодаря чему севастопольцы смогут выбрать главу города, эксперты и горожане негодуют. На общественных слушаньях, которые прошли накануне, проект получил негативную оценку. Севастопольцы уверены, что проект недостаточно проработан. Эксперты так же недовольны проектом, но приводят другие доводы.

«На деле проект заточен под конкретных людей и под конкретные цели,– заявляет публицист Платон Беседин. – Севастополь стараются подмять под себя. Отсюда странные пункты в законопроекте. Например, о солдатах-срочниках, которые могут голосовать. Есть и другой любопытный пункт – в кандидаты могут заявиться лишь члены политических партий».

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что отсутствие возможности самостоятельного выдвижения кандидатов на пост губернатора уже подпортило настроение избирателям. «Запрет является явным ограничением избирательного права и уменьшает конкуренцию», – поясняет эксперт.

Недовольство вызвало и наличие муниципального фильтра: кандидат на должность губернатора должен получить в поддержку своего выдвижения подписи минимум 10 % от общей численности депутатов всех муниципалитетов города – этот пункт на корню рубит конкуренцию, уверены севастопольцы.

Кроме того горожане остались недовольны тем, что законопроект позволяет занять место градоначальника «пришельцу»: к такой должности, как губернатор, требование прописки и нескольких лет постоянного проживания в регионе не применяется на уровне федерального законодательства. Еще севастопольцы, чтобы подстраховаться, настаивают на возможности отзыва губернатора в случае ненадлежащего им исполнения своих обязанностей. «Законопроект ограничивает одних кандидатов в пользу других», – утверждают жители города.

Напомним, в октябре Законодательное собрание Севастополя приняло законопроект о переходе к прямым выборам губернатора. Соответствующую поправку после окончательного утверждения внесут в городской устав.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 18.01.17

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