Овсянников начал свою официальную избирательную кампанию с расстановки журналистов

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников стал первым, кто подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прохождения процедуры, отвечая на вопросы журналистов, он расставил их по нужным местам, чтобы самому выгоднее смотреться перед объективами телекамер.

«Встаньте там, пожалуйста, потому что я не могу полностью так вот повернуться к камерам», – попросил он.

«В принципе, это правильно», – поспешил поддержать его оператор местного телеканала.

Дмитрий Овснников заявил, что на период проведения агитации намерен уйти в отпуск, как это предполагает законодательство. Строить предвыборную программу он намерен на основе стратегии развития города до 2030 года, которую подготовило правительство Севастополя.

В том числе, заверил кандидат, – на способах»решения инфраструктурных вопросов, которые реализуются в рамках федерально-целевой программы».

«В предвыборной кампании я буду раскрывать те объекты, которые планируется построить в ближайшее пять лет», – пообещал он.

Напомним, выборы губернатора Севастополя пройдут 10 сентября по закону, который общественность и местные эксперты уже успели окрестить «заточенным под конкретных людей».

Севастополь, Ирина Сенько

Севастополь. Другие новости 09.06.17

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