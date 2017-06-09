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Овсянников начал свою официальную избирательную кампанию с расстановки журналистов

Овсянников начал свою официальную избирательную кампанию с расстановки журналистов

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников стал первым, кто подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Как передает корреспондент РИА , после прохождения процедуры, отвечая на вопросы журналистов, он расставил их по нужным местам, чтобы самому выгоднее смотреться перед объективами телекамер.

«Встаньте там, пожалуйста, потому что я не могу полностью так вот повернуться к камерам», – попросил он.

«В принципе, это правильно», – поспешил поддержать его оператор местного телеканала.

Дмитрий Овснников заявил, что на период проведения агитации намерен уйти в отпуск, как это предполагает законодательство. Строить предвыборную программу он намерен на основе стратегии развития города до 2030 года, которую подготовило правительство Севастополя.

В том числе, заверил кандидат, – на способах»решения инфраструктурных вопросов, которые реализуются в рамках федерально-целевой программы».

«В предвыборной кампании я буду раскрывать те объекты, которые планируется построить в ближайшее пять лет», – пообещал он.

Напомним, выборы губернатора Севастополя пройдут 10 сентября по закону, который общественность и местные эксперты уже успели окрестить .

Севастополь, Ирина Сенько

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