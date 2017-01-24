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Крым

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Публикации за 24.01.17

Экспертов побоку: несовершенный закон о выборах губернатора Севастополя принят в первом чтении

Экспертов побоку: несовершенный закон о выборах губернатора Севастополя принят в первом чтении

В Севастополе в первом чтении приняли закон о выборах губернатора. Ранее документ раскритиковали и общественность, и эксперты. Однако за проект проголосовали 22 из 23 депутатов.

Как передает корреспондент РИА , теперь до 22 февраля депутаты Заксобрания могут вносить в утвержденный документ поправки.

Поэтому севастопольцы надеются, что в текст закона все же внесут поправки согласно их пожеланиям, среди которых – не допускать срочников-военнослужащих к избирательному процессу, дать возможность избираться не только от партий, но и от общественных объединений, а к самим кандидатам предъявить требование о проживании в городе не менее пяти лет. Однако, учитывая, что эксперты расценивают привлечение к выборам срочников и обязательное получение кандидатом поддержки определенного количества муниципальных депутатов (муниципальный фильтр) как явные методы возможного использования административного ресурса, исключение этих норм из текста документа представляется довольно сомнительным.

Как уже сообщал , несмотря на большое количество несогласных с законопроектом севастопольцев, Общественная палата города рекомендовала депутатам его принять с учетом предложений горожан. Если Заксобрание примет закон во втором чтении, выборы могут пройти уже в сентябре 2017 года.

При этом эксперты считают, что закон намерено подготовлен таким образом, чтобы снизить до минимума возможность участия в выборах конкурентов нынешнего руководителя Севастополя – исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Его же и называют основным кандидатом на эту должность. Сам же закон в нынешнем виде, по мнению экспертов, делает максимально комфортным и возможным его участие и победу в предстоящих выборах.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.01.17

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