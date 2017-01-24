Экспертов побоку: несовершенный закон о выборах губернатора Севастополя принят в первом чтении

Публикации за 24.01.17

В Севастополе в первом чтении приняли закон о выборах губернатора. Ранее документ раскритиковали и общественность, и эксперты. Однако за проект проголосовали 22 из 23 депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь до 22 февраля депутаты Заксобрания могут вносить в утвержденный документ поправки.

Поэтому севастопольцы надеются, что в текст закона все же внесут поправки согласно их пожеланиям, среди которых – не допускать срочников-военнослужащих к избирательному процессу, дать возможность избираться не только от партий, но и от общественных объединений, а к самим кандидатам предъявить требование о проживании в городе не менее пяти лет. Однако, учитывая, что эксперты расценивают привлечение к выборам срочников и обязательное получение кандидатом поддержки определенного количества муниципальных депутатов (муниципальный фильтр) как явные методы возможного использования административного ресурса, исключение этих норм из текста документа представляется довольно сомнительным.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на большое количество несогласных с законопроектом севастопольцев, Общественная палата города рекомендовала депутатам его принять с учетом предложений горожан. Если Заксобрание примет закон во втором чтении, выборы могут пройти уже в сентябре 2017 года.

При этом эксперты считают, что закон намерено подготовлен таким образом, чтобы снизить до минимума возможность участия в выборах конкурентов нынешнего руководителя Севастополя – исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Его же и называют основным кандидатом на эту должность. Сам же закон в нынешнем виде, по мнению экспертов, делает максимально комфортным и возможным его участие и победу в предстоящих выборах.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.01.17

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