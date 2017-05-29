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Публикации за 29.05.17

В преддверии выборов губернатора избирком Севастополя остался без руководителя

В преддверии выборов губернатора избирком Севастополя остался без руководителя

Избирательная комиссия Севастополя в преддверии выборов губернатора осталась без руководителя.

Как передает корреспондент РИА , председатель избиркома Валерий Медведев решил оставить свою должность.

По его словам, решение об увольнении он принял самостоятельно и добровольно. В ближайшее время он намерен перейти на работу в правительство Севастополя, заняв должность, которая будет также связана с избирательным процессом.

Отметим, Медведев руководил местным избиркомом в 2014 году, во время организации в городе референдума, по итогам которого Севастополь, также как и Крым, стал новым субъектом России.

Всего в городскую избирательную комиссию входит 12 человек. Половина по квоте Заксобрания, половина по квоте губернатора, по которой в избиркоме и числился Медведев. Кто займет место Медведева в комиссии, а также когда пройдет избрание нового председателя, пока неизвестно.

Напомним, выборы губернатора Севастополя пройдут 10 сентября. Соответствующий законопроект, вызвавший критику и неодобрение многих экспертов, одобрили депутаты Заксобрания.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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