В Севастополе трёх депутатов лишили мандатов – «лишенцы» заявляют о политических гонениях

Трех депутатов Ленинского района Севастополя лишили мандатов досрочно по решению муниципального совета. Они вовремя не подали декларации о доходах, на чем были пойманы прокуратурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель совета Антон Тицкий заявил, что вопрос подняли на голосование по представлению правоохранителей, и «депутаты приняли решение большинством голосов».

Лишенные мандатов считают, что таким способом Тицкий избавился от них как от «неудобных». Один из них, Артем Гайдук, называет главной причиной открытое выражение своего инакомыслия, и, кроме того, возмущён избирательным политическим подходом к нарушителям, так как, по его словам, «случаи, когда люди нарушали сроки подачи декларации, были практически в каждом муниципалитете», но мандатов лишили только ленинских депутатов.

Его бывший теперь коллега Максим Мишин вспоминает, как при избрании главы округа поддерживал другого кандидата на эту должность – это и есть, по его мнению, точка отсчета конфликта с действующим председателем. Законность голосования по лишению депутатского мандата он намерен опротестовать, уже в свою очередь обратившись в прокуратуру.

Напомним, 10 сентября в Севастополе пройдут выборы губернатора города. Кандидаты на эту должность перед регистрацией в избиркоме должны по местному законодательству набрать в свою поддержку 10% голосов депутатов-муниципалов.

Ранее, общественность и эксперты раскритиковали закон о прямых выборах губернатора Севастополя, сочтя его «написанным под одного кандидата».

Севастополь, Ирина Сенько

Севастополь. Другие новости 08.06.17

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