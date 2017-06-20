Севастопольских депутатов лишили мандатов – заявления про политические гонения не спасли

Прокуратура настояла на лишении мандатов трех муниципальных депутатов Ленинского района Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в надзорном ведомстве установили, что народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство. А именно – не предоставили в срок справки о полученных доходах, со сведениями о расходах и имуществе.

В прокуратуре, выявив данный факт, вынесли представление председателю совета Ленинского округа, которое и было удовлетворено.

В прокуратуре Севастополя не стали уточнять РИА «Новый День», идет ли речь о депутатах, заявивших о политических гонениях.

«Мы фамилии депутатов не называем. Если речь идет о том, что их лишили мандатов по представлению прокуратуры Ленинского района, то да – речь идет об этих депутатах», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как уже сообщал «Новый День, депутаты совета Ленинского округа проголосовали за лишение мандатов трех депутатов – Артема Гайдука, Максима Мишина и Григория Поддубного. Вопрос на голосование был поставлен по представлению правоохранителей. Однако сами депутаты уверены, что от них попросту избавились как от неугодных и инакомыслящих. Мишин озвучил свое намерение обратиться в прокуратуру, чтобы опротестовать голосование и его результаты, которые привели к досрочному сложению депутатских полномочий.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.06.17

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