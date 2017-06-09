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В Крыму очередной депутат нарвался на досрочное прекращение полномочий

В Крыму очередной депутат нарвался на досрочное прекращение полномочий

Очередной «скрытный» крымский сельский парламентарий лишился мандата.

Как передает корреспондент РИА , депутат Сакского районного совета, делегированный от Уютненского сельского совета, скрыл сведенья о своих доходах и прибыли своей семьи, которые согласно законодательству он должен был предоставить в определенный срок.

Однако народный избранник решил этого не делать. В связи с фактом коррупционного правонарушения Сакская межрайонная прокуратура досрочно прекратила полномочия депутата, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщал «Новый День», накануне по аналогичной причине мандатов лишились три народных избранника из крымских сельсоветов и еще три из Севастополя.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 09.06.17

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