В Крыму очередной депутат нарвался на досрочное прекращение полномочий

Очередной «скрытный» крымский сельский парламентарий лишился мандата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Сакского районного совета, делегированный от Уютненского сельского совета, скрыл сведенья о своих доходах и прибыли своей семьи, которые согласно законодательству он должен был предоставить в определенный срок.

Однако народный избранник решил этого не делать. В связи с фактом коррупционного правонарушения Сакская межрайонная прокуратура досрочно прекратила полномочия депутата, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщал «Новый День», накануне по аналогичной причине мандатов лишились три народных избранника из крымских сельсоветов и еще три из Севастополя.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 09.06.17

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