«Скрытные»: в Крыму сразу три депутата лишились мандатов

В Крыму три народных избранника лишились мандатов депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферопольском районе два депутата два Трудовского сельского совета не предоставили сведения о доходах. По факту коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес сельского совета представление о досрочном прекращении полномочий депутатов, но в органе в муниципального образования требования прокурора проигнорировали. В связи с этим отставки народных избранников пришлось добиваться через суд.

По аналогичным причинам лишился мандата и депутат Новоандреевского сельского совета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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