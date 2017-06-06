Вторник, 6 июня 2017, 18:30 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

«Скрытные»: в Крыму сразу три депутата лишились мандатов

«Скрытные»: в Крыму сразу три депутата лишились мандатов

В Крыму три народных избранника лишились мандатов депутатов.

Как передает корреспондент РИА , в Симферопольском районе два депутата два Трудовского сельского совета не предоставили сведения о доходах. По факту коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес сельского совета представление о досрочном прекращении полномочий депутатов, но в органе в муниципального образования требования прокурора проигнорировали. В связи с этим отставки народных избранников пришлось добиваться через суд.

По аналогичным причинам лишился мандата и депутат Новоандреевского сельского совета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.06.17

АЧС ушла из Симферопольского района. / Лайнер «Генерал Ватутин» мечется в Керченском проливе, спецслужбы его вообще не заметили. / На границе с Крымом оживились украинские мошенники.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Крым, все новости

Градоначальник-экстрасенс или ручное Заксобрание: врио губернатора Севастополя обнародовал решение раньше, чем его приняли депутаты

Пляжи Гурзуфа закрыты: хотите купаться – лезьте через забор

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Сезонные колебания: ялтинские «однушки» подорожали почти на треть

В жару грузовики по Крыму должны ездить по ночам, но из правила есть много исключений

Севастополь остался без представителя в Общественной палате России
Все новости