«Скрытные»: в Крыму сразу три депутата лишились мандатов

В Крыму три народных избранника лишились мандатов депутатов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферопольском районе два депутата два Трудовского сельского совета не предоставили сведения о доходах. По факту коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес сельского совета представление о досрочном прекращении полномочий депутатов, но в органе в муниципального образования требования прокурора проигнорировали. В связи с этим отставки народных избранников пришлось добиваться через суд.
По аналогичным причинам лишился мандата и депутат Новоандреевского сельского совета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 06.06.17
АЧС ушла из Симферопольского района. / Лайнер «Генерал Ватутин» мечется в Керченском проливе, спецслужбы его вообще не заметили. / На границе с Крымом оживились украинские мошенники. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»