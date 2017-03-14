NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.03.17

Критику не восприняли: в Севастополе приняли закон о выборах губернатора / Прошли поправки только от ВРИО

Критику не восприняли: в Севастополе приняли закон о выборах губернатора Прошли поправки только от ВРИО

В Севастополе во втором чтении приняли закон о выборах губернатора. «Неугодные» поправки сочли ненужными.

Как передаёт корреспондент РИА , сегодня на сессии 19 депутатов Заксобрания проголосовали «за» принятие документа. Комиссия рассмотрела все поправки, которые поступили. При этом изменения, которые внёс ВРИО Губернатора Дмитрий Овсянников, члены комиссии поддержали, а вот требования депутатов фракции ЛДПР, касавшиеся сокращения муниципального фильтра и ограничения избирательного права для военнослужащих срочной службы, поддержаны не были. Участие в выборах самовыдвиженце также не нашло одобрения у депутатов.

Отметим, согласно закону, чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо нотариально заручиться поддержкой не менее 10% от общей численности депутатов всех муниципалитетов города. При этом эксперты утверждают, что этот пункт на корню рубит конкуренцию, и в целом закон ограничивает возможности одних в пользу других. А нынешнего руководителя Севастополя – Овсянникова называют основным кандидатом на эту должность.

Подобным развитием событий не довольны многие севастпольцы: они хотят, чтобы городом управлял житель города, а не «пришелец».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.03.17

В Крыму предлагают построить завод по разведению калкана. / Непреодолимый соблазн: крымские чиновники продолжают брать взятки и садиться в тюрьму. / Ученые: В Черном море велика опасность цунами.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter