Критику не восприняли: в Севастополе приняли закон о выборах губернатора / Прошли поправки только от ВРИО

Публикации за 14.03.17

В Севастополе во втором чтении приняли закон о выборах губернатора. «Неугодные» поправки сочли ненужными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сессии 19 депутатов Заксобрания проголосовали «за» принятие документа. Комиссия рассмотрела все поправки, которые поступили. При этом изменения, которые внёс ВРИО Губернатора Дмитрий Овсянников, члены комиссии поддержали, а вот требования депутатов фракции ЛДПР, касавшиеся сокращения муниципального фильтра и ограничения избирательного права для военнослужащих срочной службы, поддержаны не были. Участие в выборах самовыдвиженце также не нашло одобрения у депутатов.

Отметим, согласно закону, чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо нотариально заручиться поддержкой не менее 10% от общей численности депутатов всех муниципалитетов города. При этом эксперты утверждают, что этот пункт на корню рубит конкуренцию, и в целом закон ограничивает возможности одних в пользу других. А нынешнего руководителя Севастополя – Овсянникова называют основным кандидатом на эту должность.

Подобным развитием событий не довольны многие севастпольцы: они хотят, чтобы городом управлял житель города, а не «пришелец».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.03.17

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