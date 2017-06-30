Скандал федерального масштаба: выборы в Севастополе раскололи партию «Родина»

Отказ центрального штаба партии «Родина» признавать общественного и политического деятеля, председателя президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадима Колесниченко кандидатом на пост губернатора Севастополя не имеет никаких оснований. Такое мнение озвучил РИА «Новый День» сам Колесниченко, выразивший недоумение по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, севастопольское отделение партии 29 июня на открытой конференции избрало кандидатом Колесниченко, однако по завершению мероприятия на электронную почту организации пришло письмо за подписью председателя партии Алексея Журавлева о признании конференции недействительной.

Как рассказал РИА «Новый День» Колесниченко, он подбирал партию для выдвижения на протяжении месяца – общался с руководством местных ячеек, и хотя «переговоры были благожелательными», его намерения быть реальным, а не техническим кандидатом устраивали далеко не всех. Как утверждает политик, зачастую переговоры заканчивались словами: «Ты понимаешь, если бы ты по олимпийскому принципу шел на выборы – поучаствовать, но не победить, мы бы с удовольствием тебя выдвинули. Но есть реальная опасность того, что ты можешь победить». Таким образом, считает Колисниченко, партии продемонстрировали свое нежелание выступать против центральной власти, которая назначила управлять городом ВРИО губернатора Дмитрия Овсянникова.

«При этом никто не отрицает того, что в условиях демократии и в свете последних событий в Севастополе, центральная власть никоим образом не будет и не желает вмешиваться в избирательный процесс в Севастополе. Потому что исполняющий обязанности губернатора продемонстрировал достаточно странные особенности управления городом, которые привели к тому, что, например, впервые за 25 лет у нас прошли настолько большие, массовые протесты против местной власти», – считает Колесниченко.

По словам политика, переговоры с партией «Родина» длились на протяжении двух недель. Он побывал на кадровом совете, его предварительно опрашивала конкурсная комиссия. В конечном итоге отмашка проводить конференцию партии была дана.

«После этого пришло письменное уведомление за подписью господина Журавлева о том, что «вы выдвигаетесь от партии «Родина»». На основании этого документа была заявлена конференция, и она прошла. Когда закончилась конференция, поступило на электронную почту севастопольской организации партии Родина письмо о том, что Журавлев отменяет проведение конференции в связи с тем, что она проведена с нарушениями устава партии. В уставе партии только одно нарушение, за которое можно отменить конференцию, – это отсутствие личного согласования председателя партии», – говорит Колесниченко.

Он подчеркнул: ни 29 июня вечером, ни 30 июня утром связи с Журавлевым не было, а «в центральном офисе партии никто ничего не говорит».

«Я не знаю, в каком субъекте Российской Федерации я могу для кого-то представлять опасность, кроме как в Севастополе. Кто заинтересован в том, чтобы я не вошел в избирательную кампанию? Кроме господина Овсянникова других оппонентов моего выдвижения нет. Потому что оно было достаточно благожелательно в городе воспринято», – убежден Колесниченко.

Политик не исключает, что присланное в местную ячейку «Родины» письмо может быть фейком, но, по его словам, подобные вещи «тоже рождаются за какие-то деньги».

«Поэтому тема политической коррупции, шантажа и давления на сегодняшний момент, увы, с повестки дня не снята. Потому что и на Сергея Смольянинова – руководителя севастопольской организации партии «Родина» на протяжении последних двух недель оказывалось огромное давление, чтобы он отказался от моего выдвижения», – рассказал Колесниченко, добавив, что в связи с этим даже возник некий конфликт, понудивший Смольянинова занять однозначную позицию – «выдвигаем либо Колесниченко, либо никого».

Как уже сообщал «Новый День», массовые акции протеста против проекта генерального плана Севастополя привели к падению рейтингов Дмитрия Овсянникова. По мнению экспертов, из-за серьезно испорченного имиджа, действующий ВРИО главы города будет слабым кандидатом на должность губернатора, и в случае честной конкуренции, политическая борьба с представителем оппозиции для него будет трудной.

Финансовую политику правительства Овсянникова раскритиковал даже президент России Владимир Путин, позже отказавшись от сопровождения ВРИО во время своего визита в Крым, что стало беспрецедентным событием.

Напомним, выборы губернатора назначены на 10 сентября. Примечательно, что в них также планирует принять участие земляк Овсянникова – бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Его выдвинула партия «Российский общенародный союз», лидером которой он и является.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.06.17

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