ФСБ и СК попросили заняться будущим кандидатом в губернаторы Севастополя Дмитрием Овсянниковым / «За использование админресурса в ходе предвыборной кампании»

Один из претендентов на участие в выборах губернатора Севастополя Вадим Колесниченко будет жаловаться на участника предвыборной гонки Дмитрия Овсянникова в ФСБ и СК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для жалобы и просьбы провести проверку послужила информация в открытом доступе (в СМИ), о том, что Овсянников собрал подписи 70% муниципальных депутатов, из-за чего выдвижение других кандидатов на выборы губернатора оказалось под угрозой срыва.

«Сегодня испытываю определенные сложности в связи с тем, что правительство Севастополя в лице господина Овсянникова (и.о. губернатора) ограничивает мое конституционное право быть избранным. Делает это умышленно и сознательно, как и в отношении других кандидатов на пост губернатора города-героя Севастополя. Я полагаю, что это – уголовное преступление, которое направлено на умышленное нарушение Конституции РФ и моего права быть свободно избранным», – цитирует издание «Новый Севастополь» Вадима Колесниченко.

Также Колесниченко заявил о своем намерении собрать документы о злоупотреблении врио губернатора Овсянниковым служебным положением.

«Если документы будут явно указывать на то, что это покушение на основы государственного строя России, то это тема ФСБ. Думаю, что дальше делать. Время есть, чтобы принять правильное решение», – комментирует Колесниченко.

Севастополь, Вера Филатова

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