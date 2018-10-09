Эксперты: Овсянникову больше не доверят руководить Севастополем

Правление губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова может ограничиться одним сроком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты Центра электоральных практик и Политической экспертной группы (ПЭГ) усомнились в шансах нынешнего главы города переизбраться.

Результаты опросов по мониторинговому проекту опубликовал на своей странице в Facebook руководитель ПЭГ Константин Калачев.

Эксперты оценивали действующих глав субъектов по пятибалльной шкале – в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе и социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений и степени влияния, пишет «РБК».

Овсянников, согласно данным рейтинга, получил оценку «2», что подразумевает его низкие шансы на победу на следующих выборах губернатора в 2022 году, в случае если он изъявит желание участвовать в них.

Эксперты напомнили, что деятельность нынешнего главы Севастополя сопровождают постоянные скандалы, связанные в том числе с противостоянием с Законодательным собранием города.

Отметим, что местные общественные и политические деятели не раз обращали внимание на то, что активно участвуя в конфликте, обе стороны власти в Севастополе, удовлетворяя свои личные амбиции, забывают об интересах севастопольцев. Что прямо отражается не только на темпах развития города, но и на доверии населения к ЗакСо и руководству правительства Севастополя, которые совместно затягивают реальную интеграцию региона в РФ.

Также имидж Овсянникова серьезно испортил скандал с проектом генерального плана города. В 2017 году севастопольцы, посчитав, что власти, настаивая на скорейшем принятии важного документа, серьезно ущемляют их права, вышли на массовый митинг, потребовав отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания. Сам же глава города назвал попытку севастопольцев отстоять свои права «политическим шоу».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.10.18

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