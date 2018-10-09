Политологи перечислили губернаторов с низкими шансами переизбраться (СПИСОК)

Четырнадцать глав регионов получили неудовлетворительные оценки в рейтинге избираемости руководителей субъектов РФ, составленном Центром электоральных практик и Политической экспертной группой. По мнению политологов, эти губернаторы имеют весьма низкие шансы на переизбрание.

В рейтинг, составленный на основе оценок 114 федеральных и региональных экспертов, попали главы 83 регионов. Губернаторов оценивали по пятибалльной шкале – с учетом их личной популярности, степени политической конкуренции и степени социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений, а также степени влияния административного ресурса на результаты выборов. Индекс избираемости выводится на основе средней оценки. Высшие баллы получили губернаторы, чье переизбрание, по мнению политологов, гарантировано, а двойки и единицы – те главы регионов, чье переизбрание маловероятно, приводит итоги исследования РБК.

Высшие оценки получили четыре губернатора – глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава Тульской области Алексей Дюмин и руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Кадыров в рейтинге получил «пять с плюсом».

«Двойки» – у 11 губернаторов. Речь идет о главах Ставропольского края Владимире Владимирове, Севастополя Дмитрии Овсянникове, Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, Алтайского края Викторе Томенко, Мурманской, Ростовской, Челябинской и Ульяновской областей Марине Ковтун, Василии Голубеве, Борисе Дубровском, Сергее Морозове, а также губернаторах Калмыкии, Смоленской, Курской областей – Алексее Орлове, Алексее Островском и Александре Михайлове. Еще трое глав регионов получили по единице – глава Республики Алтай Александр Бердников, а также губернаторы Забайкальского края и Оренбургской области Наталья Жданова и Юрий Берг. При этом выборы губернаторов Алтая, Курской, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областей, Ставропольского края и Калмыкии запланированы на следующий год.

Ранее эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» прогнозировали новую волну обновления губернаторского корпуса на фоне ситуации со вторыми турами губернаторских выборов в четырех регионах и поражением кандидатов от власти в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области. Политологи предрекли скорые отставки 13 губернаторов. Все они попали в «красную зону» рейтинга устойчивости глав регионов, что означает высокую вероятность ухода с поста.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября – начале октября президента РФ Владимир Путин сменил шестерых губернаторов. Речь идет о главах Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, а также Курганской и Липецкой областей и Санкт-Петербурга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

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