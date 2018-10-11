Курский губернатор ушел на покой после 18 лет во главе региона

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку после 18 лет работы на посту. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации региона. «Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» – сказал Михайлов.

Михайлов впервые возглавил Курскую область в 2000 году. Ему 67 лет. Он являлся депутатом трех первых созывов Госдумы. До 2005 года являлся членом КПРФ, затем покинул компартию и вступил в «Единую Россию».

Политологи заявляли о его неэффективности и слишком долгом нахождении у власти. Как писал «Новый День», на днях был опубликован рейтинг избираемости руководителей субъектов РФ. Он был составлен Центром электоральных практик и Политической экспертной группой. В этом рейтинге 11 губернаторов получили «двойки». Среди них Михайлов.

Напомним, сегодня, 11 октября, заявление об отставке также написла глава Забайкальского края Наталья Жданова. О своем решении покинуть должность главы региона она объявила в обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале администрации края.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», – заявила она. Жданова подчеркнула, что решение об отставке приняла самостоятельно, и оно «обусловлено ее внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в ее жизни».

На должности губернатора Жданова отработала два года.

Курск, Иван Гридин

Курск. Другие новости 11.10.18

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