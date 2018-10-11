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Четверг, 11 октября 2018, 08:30 мск

Новости Политика

Наталья Жданова отказалась от руководства Забайкальем

Наталья Жданова. Фото: официальный портал Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила об уходе в отставку. О своем решении покинуть должность главы региона она объявила в обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале администрации края.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», – заявила она. Жданова подчеркнула, что решение об отставке приняла самостоятельно, и оно «обусловлено ее внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в ее жизни».

На должности губернатора Жданова отработала два года.

Как писал «Новый День», на днях был опубликован рейтинг избираемости руководителей субъектов РФ. Он был составлен Центром электоральных практик и Политической экспертной группой. Четырнадцать глав регионов получили неудовлетворительные оценки. В их числе оказалась и Наталья Жданова. Она, как и глава Республики Алтай Александр Бердников и губернатор Оренбургской области Юрий Берг получили низшие оценки – один балл.

Чита, Иван Гридин

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