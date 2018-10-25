Забайкалье возглавил пришлый человек (ФОТО)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой по собственному желанию и назначил врио главы региона бывшего первого замминистра по развитию Дальнему Востоку Александра Осипова. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 25 октября, сообщается на сайте Кремля.

О своем решении Путин сообщил Осипову на встрече, которая прошла накануне поздно вечером в Кремле.

Встреча Владимира Путина с Александром Осиповым, фото: kremlin.ru

Осипов, в свою очередь, доложил президенту о планах по реализации проектов социально-экономического развития региона и попросил поддержки «по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края», аналогичного реализуемому плану на Дальнем Востоке.

«В целом просил бы вашей поддержки, содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность, – обратился Осипов к президенту. – Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли». Кроме того, добавил он, речь идет и об использовании «инструментов поддержки из закона о свободном порте Владивосток, такие как круглосуточная работа пунктов – у нас сейчас очень острая ситуация по пунктам пропусков (на российско-китайской границе – прим. ред.)». «Там по два-три дня стоят люди, транспортные средства, не могут вовремя оформиться, – указал врио главы Забайкалья. – В общем, достаточно напряженная ситуация, на которую требуется реакция».

Фото: kremlin.ru

Как сообщал РИА «Новый День», 11 октября губернатор края Наталья Жданова в обращении к жителям Забайкалья объявила об уходе в отставку, назвав причиной ухода «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами», которые открывают «новый, не менее интересный и ответственный период» в ее жизни. На своем посту она проработала два года. И.о. главы региона был назначен первый зампредседателя правительства Забайкалья Александр Кулаков.

49-летний Александр Осипов ранее занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. 13 июня он был освобожден от должности по собственному желанию. Является председателем совета директоров энергосбытовой компании «Энергосбережение».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

Путин анонсировал ответ на размещение новых ракет США в Европе. / Днепр посреди Сахары: крымские скважины высушили херсонские грунты. / Новым вице-мэром по экономике Екатеринбурга стала Марина Андрусь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»