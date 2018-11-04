Путин урезал состав Сибирского федерального округа

Бурятия и Забайкальский край перешли из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом, следует из документа.

Кроме того, Путин поручил руководителю президентской администрации утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей главы РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Отныне в Сибирский федеральный округ входят республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

Дальневосточный федеральный округ включает в себя Бурятию, Забайкалье, Якутию, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Как сообщал «Новый День», 25 октября на встрече с президентом РФ назначенный на пост врио губернатора Забайкалья Александр Осипов попросил у Владимира Путина поддержки «по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края», аналогичного реализуемому плану на Дальнем Востоке.

«В целом просил бы вашей поддержки, содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность, – обратился Осипов к президенту. – Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли».

Кроме того, добавил он, речь идет и об использовании «инструментов поддержки из закона о свободном порте Владивосток, таких как круглосуточная работа пунктов – у нас сейчас очень острая ситуация по пунктам пропусков (на российско-китайской границе – прим. ред.)».

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, в свою очередь, заявлял, что распространение дальневосточных мер поддержки на Забайкалье возможно лишь при вхождении этого региона в Дальневосточный округ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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